Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/super-ligde-derbi-gunu-muhtemel-11ler-1105282932.html
Süper Lig'de derbi günü: Muhtemel 11'ler
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbi günü. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bugün RAMS Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. 26.04.2026, Sputnik Türkiye
spor
galatasaray
fenerbahçe
süper lig
derbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105282778_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_293dc30d10ef71d568774adffbe62b4d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105282778_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_863b885d28b5aad2c358753660c1cb78.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, fenerbahçe, süper lig, derbi
10:45 26.04.2026
© AAGalatasaray Fenerbahçe maçı
Galatasaray Fenerbahçe maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbi günü. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bugün RAMS Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Derbide muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Asensio, Talisca.
SPOR
24 Nisan, 23:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала