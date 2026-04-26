Süper Lig'de derbi günü: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de derbi günü: Muhtemel 11'ler

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbi günü. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bugün RAMS Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. 26.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-26T10:45+0300

2026-04-26T10:45+0300

2026-04-26T10:45+0300

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenman, dinamik ısınmayla başladı.İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanaldan yayınlanacak?26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.Derbide muhtemel 11'lerGalatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Asensio, Talisca.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, fenerbahçe, süper lig, derbi