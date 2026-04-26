Kuzey Kore'de 'Kursk' anıtı açıldı, Putin Kim'e teşekkür etti
Kuzey Kore'nin Rusya'nın Kursk Bölgesi'nin Ukraynalı askerlerden arındırılmasına sunduğu katkı, Pyongyang'da ölümsüzleştirildi. 26.04.2026, Sputnik Türkiye
Pyongyang'da Rusya'nın Kursk Bölgesi'nin Ukraynalı militanlardan temizlenmesinde görev yapan Kuzey Koreli askerlerin anısına Yurtdışı Askeri Operasyon Kahramanlarının Destanları Anıt Kompleksi ve Müzesi açıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış törenine gönderdiği mesajda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a teşekkür etti.

Putin mesajında "Değerli yoldaş Kim Jong-un, size ve bu denli geniş kapsamlı bir projenin, Kursk topraklarının işgalcilerden kurtarılmasının yıldönümüne kadar böylesine kısa bir sürede hayata geçirilmesine katkıda bulunan herkese derin şükranlarımı sunmak isterim" dedi.

Kuzey Kore'nin Kursk Bölgesi'nin temizlenmesindeki payına vurgu yapan Putin, "Rus silah arkadaşlarıyla omuz omuza savaşan Kuzey Koreli asker ve subaylar, olağanüstü cesaret ve gerçek fedakarlık sergileyerek kendilerini unutulmayacak bir şerefle taçlandırdılar. Onların eşsiz kahramanlıkları, her Rusya vatandaşının kalbinde sonsuza dek kalacak" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin kararlılıkla ve hiç tereddüt etmeden Rusya'nın yardımına koştuğunu belirten Rus lider, Rusya ve Kuzey Kore'nin kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini istikrarlı bir şekilde güçlendirmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.
