Maraton tarihinde bir ilk: Kenyalı Sawe, dünya rekoru kırdı
Kenyalı atlet Sabastian Sawe, Londra Maratonu’nda erkekler dünya rekorunu kırdı. Sawe, maratonu 2 saatin altında koşan ilk sporcu oldu. 26.04.2026, Sputnik Türkiye
16:06 26.04.2026
© AP PhotoSabastian Sawe
© AP Photo
Kenyalı atlet Sabastian Sawe, Londra Maratonu’nda erkekler dünya rekorunu kırdı. Sawe, maratonu 2 saatin altında koşan ilk sporcu oldu.
Dünyanın en büyük 6 maratonu arasında gösterilen Londra Maratonu’nun 46’ncısı koşuldu.
Kenyalı atlet Sabastian Sawe, 1 saat 59 dakika 30 saniyelik derecesiyle erkekler dünya rekorunu kırarak maratonu 2 saatin altında tamamlayan ilk sporcu olmayı başardı.
Yarışı ikinci sırada bitiren Etiyopyalı Yomif Kejelcha da 1.59.41’lik derecesiyle 2 saat sınırının altına inmeyi başardı.
