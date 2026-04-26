Maraton tarihinde bir ilk: Kenyalı Sawe, dünya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Kenyalı atlet Sabastian Sawe, Londra Maratonu’nda erkekler dünya rekorunu kırdı. Sawe, maratonu 2 saatin altında koşan ilk sporcu oldu. 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T16:06+0300
Dünyanın en büyük 6 maratonu arasında gösterilen Londra Maratonu’nun 46’ncısı koşuldu.Kenyalı atlet Sabastian Sawe, 1 saat 59 dakika 30 saniyelik derecesiyle erkekler dünya rekorunu kırarak maratonu 2 saatin altında tamamlayan ilk sporcu olmayı başardı. Yarışı ikinci sırada bitiren Etiyopyalı Yomif Kejelcha da 1.59.41’lik derecesiyle 2 saat sınırının altına inmeyi başardı.
