Kısa sürede büyük etki: 10 dakikalık koşunun sağlığınız için faydaları

Zaman sıkıntısı, insanların egzersiz yapmamasının en yaygın nedenlerinden biri. Ancak araştırmalara göre sadece birkaç dakikalık aralıklı koşu bile uzun süreli koşular kadar fayda sağlayabiliyor. Bu yöntem, yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIIT) prensibine dayanıyor. Kısa, yoğun koşular ile dinlenme aralıklarının dönüşümlü yapılması hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de kondisyonu artırıyor.10-20-30 metodu ile başlayın Popüler yöntemlerden biri olan '10-20-30 metodu', 30 saniye yürüyüş, 20 saniye tempolu koşu ve 10 saniye sprintten oluşuyor. Bu döngü birkaç kez tekrarlandığında hem kalp atışları hızlanıyor hem de vücut yağ yakım moduna geçiyor. Bir diğer basit yöntem tempolu koşu sırasında rastgele kısa sprintler eklemek. Böylece antrenman daha eğlenceli ve dinamik hale geliyor.Bilim ne diyor? Araştırmalar, aralıklı koşunun kalp sağlığını geliştirdiğini, kan şekeri dengesini koruduğunu ve metabolizmayı hızlandırdığını gösteriyor. Vanderbilt Üniversitesi’nden uzmanlara göre bu tür koşular: Kalp-damar sağlığını güçlendiriyor, Tip 2 diyabet riskini azaltıyor, 'Kötü kolesterolü' düşürüyor, Kas dayanıklılığını artırıyor.Yavaş başlayın, güçlenin Uzmanlar, koşuya yeni başlayanlara küçük adımlarla ilerlemeyi öneriyor. Dışarıda iki lamba direği arasında kısa sprintler atmak veya koşu bandında birkaç tempolu dakika eklemek başlangıç için ideal.

