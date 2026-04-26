Mali’de şiddet tırmanıyor: BM’den küresel müdahale çağrısı
Mali'de art arda gerçekleşen terör saldırıları sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma koordineli hareket etme çağrısı yaptı. Ülkenin...
2026-04-26T12:43+0300
Mali’de art arda gerçekleşen terör saldırıları sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma koordineli hareket etme çağrısı yaptı. Ülkenin kuzeyinde ise kontrol tartışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Mali’de son günlerde artan terör saldırılarının, ülkenin güvenlik durumuna ilişkin endişeleri artırdığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, uluslararası topluma ortak hareket etme çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Guterres, bölgede artan terörizm ve şiddet içeren aşırılık tehdidiyle mücadele etmek için “koordine uluslararası destek” çağrısında bulunurken, acil insani ihtiyaçların da ele alınması gerektiğini vurguladı.
BM’den yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Mali genelinde birçok noktada gerçekleşen saldırı haberlerinden derin endişe duymaktadır" ifadelerine yer verildiği belirtildi.
Saldırılar birçok noktaya yayıldı
Bölgesel yetkililerin açıklamalarına göre saldırıların, başkent Bamako çevresi dahil olmak üzere birçok bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Olayların, son yılların en karmaşık saldırıları arasında değerlendirildiği ve sabah saatlerinde başlayan saldırıların farklı bölgelere yayıldığı aktarıldı. Bu durumun, ülkedeki güvenlik ortamını daha da zayıflattığı belirtildi.
Kuzeyde kontrol tartışması
Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA)’nın, kuzeydeki Kidal kentinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia ettiği bildirildi.
Mali hükümetinin ise saldırıları doğruladığı ancak kritik bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığını açıkladığı kaydedildi. Çatışmalarda en az 16 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
FLA’nın, operasyonu El Kaide bağlantılı JNIM grubu ile birlikte yürüttüğünü duyurduğu, ancak bu iddiaların bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı ifade edildi.
Uzayan kriz ve artan tehdit
Mali’de 2012’den bu yana terör örgütleri, silahlı gruplar ve ayrılıkçı hareketlerin etkisiyle güvenlik krizinin derinleştiği aktarıldı.
Çatışmaların binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda sivilin yerinden edilmesine yol açtığı, bölgede istikrarın sağlanmasının zorlaştığı değerlendirildi.