Kim Jong-un, Kursk Bölgesi'nden dönen istihkam birliklerinin başarılarını övdü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yurtdışındaki görevlerini tamamladıktan sonra evlerine dönen Kore Halk Ordusu'nun istihkam birliklerinin başarılarını övdü. 13.12.2025, Sputnik Türkiye
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın bildirdiği üzere, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang'da Kore Halk Ordusu'nun Kursk Bölgesi’ndeki görevlerini tamamlayarak eve dönen 528. İstihkam Alayı için karşılama töreni düzenlendi.Törende konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, istihkam birliklerinin 3 aydan kısa bir sürede çok geniş bir alanı siviller için güvenli hale getirdiklerini, askerlerin son derece zorlu muharebe ortamında görev yaptıklarını, verilen görevleri onurla yerine getirdiklerini vurguladı.Elde edilen sonuçların bireysel başarıların değil, komutanlardan erlere kadar tüm askeri personelin kitlesel kahramanlığının sonucu olduğuna dikkat çeken Kim, ayrıca muharebe görevlerinin tamamlanmasını sağlamak için hayatlarını riske atan muhabere mensuplarının ve askeri doktorların katkılarının da altını çizdi.Kuzey Koreli istihkam ekibinin tüm askerlerinin en ufak bir tereddüt veya gecikmeye yer vermeden cesurca ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Kim, şöyle konuştu:
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın bildirdiği üzere, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang'da Kore Halk Ordusu'nun Kursk Bölgesi’ndeki görevlerini tamamlayarak eve dönen 528. İstihkam Alayı için karşılama töreni düzenlendi.
Törende konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, istihkam birliklerinin 3 aydan kısa bir sürede çok geniş bir alanı siviller için güvenli hale getirdiklerini, askerlerin son derece zorlu muharebe ortamında görev yaptıklarını, verilen görevleri onurla yerine getirdiklerini vurguladı.
Elde edilen sonuçların bireysel başarıların değil, komutanlardan erlere kadar tüm askeri personelin kitlesel kahramanlığının sonucu olduğuna dikkat çeken Kim, ayrıca muharebe görevlerinin tamamlanmasını sağlamak için hayatlarını riske atan muhabere mensuplarının ve askeri doktorların katkılarının da altını çizdi.
Kuzey Koreli istihkam ekibinin tüm askerlerinin en ufak bir tereddüt veya gecikmeye yer vermeden cesurca ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Kim, şöyle konuştu:
Sonuç olarak bir mucize gerçekleşti, 3 aydan daha az bir sürede, etkisiz hale getirilmesi yıllar sürebilecek geniş bir bölgenin tehlikeli toprakları güvenli bir bölgeye dönüştürüldü.