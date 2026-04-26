Kolombiya'da bombalı saldırı: Patlamada 14 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'nın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Patlamanın yoğun... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
10:18 26.04.2026
Kolombiya'nın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Patlamanın yoğun trafikte gerçekleştiği aktarıldı.
Kolombiya'nın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcı, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi.
Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana geldi.
Saldırıda, bölgede 'chiva' olarak bilinen geleneksel bir köy otobüsü patlamanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi.
Patlamanın şiddeti çevredeki diğer araçları da tahrip ederken, kara yolunda devasa bir çukur oluştu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.
Petro, silahlı kuvvetlerden operasyonların yoğunlaştırmasını isteyerek, "Cajibio'daki sivilleri öldüren ve yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.
Öte yandan ülkenin Cali kentinde bir askeri üs yakınında bomba yüklü bir otobüsle düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaralandı.

Cauca Valisi Guzman'dan açıklama

Cauca Valisi Octavio Guzman, sosyal medya platformundaki paylaşımında, bombalı saldırı sonucu can kaybının arttığını belirterek, "Şu an itibarıyla aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38'den fazla kişinin de yaralandığını bildiriyoruz. Bu, halkımızı derin bir yasa boğan ve büyük bir acıya sevk eden bir trajedidir." ifadelerini kullandı.
Yerel basında yer alan habere göre, silahlı kişiler patlayıcı yüklü tüpü bir otobüsün üzerine attı, ardından meydana gelen patlamada seyir halindeki diğer araçlar da hasar gördü.
