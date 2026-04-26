https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/beykozda-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1105289089.html
Beykoz'da orman yangını: Alevler tekrar yükseldi
Beykoz'da orman yangını: Alevler tekrar yükseldi
Sputnik Türkiye
Beykoz’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediliyor. 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T18:44+0300
2026-04-26T18:44+0300
2026-04-26T21:03+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
beykoz
beykoz belediyesi
i̇tfaiye
i̇tfaiye ekipleri
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105290513_0:103:2730:1639_1920x0_80_0_0_958c3bd0da16d088aef395a687df97b5.jpg
Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopterleri sevk edilirken, alevler çalışmalar sonucu söndürüldü. Ancak yangının ardından, ormanın farklı bir noktasında yeniden alevler yükseldi.Yangından yükselen yoğun dumanın ise Anadolu Yakası’nın farklı noktalarından görüldüğü aktarıldı.
türki̇ye
i̇stanbul
beykoz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105290513_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_02ef2e0c5632400769c1fb3f80828eca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇stanbul, beykoz, beykoz belediyesi , i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri
türkiye, i̇stanbul, beykoz, beykoz belediyesi , i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri
Beykoz'da orman yangını: Alevler tekrar yükseldi
18:44 26.04.2026 (güncellendi: 21:03 26.04.2026)
Beykoz’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopterleri sevk edilirken, alevler çalışmalar sonucu söndürüldü. Ancak yangının ardından, ormanın farklı bir noktasında yeniden alevler yükseldi.
Yangından yükselen yoğun dumanın ise Anadolu Yakası’nın farklı noktalarından görüldüğü aktarıldı.