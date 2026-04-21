İslam Memiş: Düğün yapacaklar altın için geç kalmayın
Piyasalar uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş "Düğün yapacaklar altın için geç kalmayın" uyarısı yaptı.
Orta Doğu'daki savaş ve sonrasındaki gelişmeler piyasaları dalgalandırmaya devam ederken piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
Bugünlerde ons altın 4 bin 750-4 bin 800 dolar, gram altın 6 bin 900-7 bin 40 lira aralığında dalgalanıyor. Bu yıl düğün yapacaklar ocakta üzülmüş, martta sevinmiş olabilirler; bugünler de ise kafaları karışık. Öncelikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar son virajda olduklarını göz ardı etmemeliler.
Bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum! Neden? Piyasa artık yeni bir hikâye arayışında. Her ne kadar savaş gerilimi petrol karşısındaki varlıkları baskılasa da, piyasa eskisi gibi sert tepki vermiyor. Piyasa artık yükseliş için bahane arıyor. Ondan sebep bu haftaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.
Özellikle düğün planlayanlar bugünlerde şunlara dikkat etmeli: Hızlı toparlanmalar düşüşler kadar yavaş olmayabilir. Bu yıl temmuzda 10 gramlık bilezik tekrar 75 bin 600 lira olabilir. Altın, değer artışlarından dolayı düğünlerde takı olmaktan çıktı. Hediye olarak artık çoğunlukla TL takıldığı görülmekte. Ondan sebep düğün yapacak çiftler, düğün altınlarına güvenerek borçlanmamalı. Takı altınlarını hemen nakite çevirmeyi de düşünmemeli.
Düğün hazırlığında TL borçlanıp, altınları ev almak için değerlendirmek kârlı olabilir. Mümkünse altın borçlanmamalı. Altın borcu olan varsa kapatmak için elini çabuk tutmalı ve bundan sonra altın borçlanmamalı. Bugünler onlar için fırsat!