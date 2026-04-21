Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/islam-memis-dugun-yapacaklar-altin-icin-gec-kalmayin-1105167749.html
İslam Memiş: Düğün yapacaklar altın için geç kalmayın
İslam Memiş: Düğün yapacaklar altın için geç kalmayın
Sputnik Türkiye
Piyasalar uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş "Düğün yapacaklar altın için geç kalmayın" uyarısı yaptı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104631487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9818bacaaed9fc5eb6157dd34a705e6b.png
Orta Doğu'daki savaş ve sonrasındaki gelişmeler piyasaları dalgalandırmaya devam ederken piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104631487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d34ad16d88121255126fe730fa21be02.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AAİslam Memiş
İslam Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
© AA
Abone ol
Orta Doğu'daki savaş ve sonrasındaki gelişmeler piyasaları dalgalandırmaya devam ederken piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
Bugünlerde ons altın 4 bin 750-4 bin 800 dolar, gram altın 6 bin 900-7 bin 40 lira aralığında dalgalanıyor. Bu yıl düğün yapacaklar ocakta üzülmüş, martta sevinmiş olabilirler; bugünler de ise kafaları karışık. Öncelikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar son virajda olduklarını göz ardı etmemeliler.
Bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum! Neden? Piyasa artık yeni bir hikâye arayışında. Her ne kadar savaş gerilimi petrol karşısındaki varlıkları baskılasa da, piyasa eskisi gibi sert tepki vermiyor. Piyasa artık yükseliş için bahane arıyor. Ondan sebep bu haftaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.
Özellikle düğün planlayanlar bugünlerde şunlara dikkat etmeli: Hızlı toparlanmalar düşüşler kadar yavaş olmayabilir. Bu yıl temmuzda 10 gramlık bilezik tekrar 75 bin 600 lira olabilir. Altın, değer artışlarından dolayı düğünlerde takı olmaktan çıktı. Hediye olarak artık çoğunlukla TL takıldığı görülmekte. Ondan sebep düğün yapacak çiftler, düğün altınlarına güvenerek borçlanmamalı. Takı altınlarını hemen nakite çevirmeyi de düşünmemeli.
Düğün hazırlığında TL borçlanıp, altınları ev almak için değerlendirmek kârlı olabilir. Mümkünse altın borçlanmamalı. Altın borcu olan varsa kapatmak için elini çabuk tutmalı ve bundan sonra altın borçlanmamalı. Bugünler onlar için fırsat!
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
EKONOMİ
TMSF, TELE 1'i satışa çıkardı: Açık artırma için tarih belli oldu
Dün, 17:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала