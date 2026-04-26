Derbide kazanan Galatasaray oldu: Fenerbahçe zirve yarışına veda etti

2026-04-26T22:06+0300

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Park’ta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek 26. şampiyonluk için avantaj yakaladı. Fenerbahçe ise zirve yarışına veda etti.Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etti. Sarı kırımızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.Haftaya takipçileri Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un ise 6 puan önünde lider giren Galatasaray, derbide sarı-lacivertlileri yenerek puan farkını 7'ye taşıdı. Galatasaray, maç fazlasıyla Trabzonspor ile farkı ise 9'a çıkardı.Osimhen son 10 lig maçının 9'unda gol attıGalatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bu sezon 20. golünü derbide attı.Bu sezon Süper Lig'deki 20. maçına çıkan Osimhen, 40. dakikada fileleri havalandırarak gol sayısını 13'e taşıdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 müsabakada 7 golü bulunan yıldız santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçı boş geçti.Torreira 4. kez gol sevinci yaşadıUruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira bu sezon resmi maçlardaki 4. golünü kaydetti. 30 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'de 3 golü ve Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekibin 56. dakikada Lucas Torreira'nın ayağından gelen gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.Uğurcan Çakır Samsunspor maçında cezalıGalatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.Uğurcan, 6. dakikada Jadon Oosterwolde ile yaşadığı gerginliğin ardından hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla cezalı duruma düşen Uğurcan, Samsunspor müsabakasında kaledeki yerini alamayacak.Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 13. dakikada Anderson Talisca'yla penaltıdan faydalanamadı. Kaçan penaltının ardından oyunu daha çok yarı sahasında kabul eden sarı-lacivertliler, 40. dakikada Victor Osimhen'in golüyle geriye düştü ve soyunma odasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.Talisca penaltıdan faydalanamadıFenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Galatasaray'a karşı penaltıdan faydalanamadı ve takımını öne geçirme fırsatını kaçırdı. Maçın 11. dakikasında gelişen atakta Cherif ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.Penaltı vuruşu için 13. dakikada topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı auta gönderdi.Dört isim cezalıFenerbahçe'de 4 oyuncu, RAMS Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü.Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart gören Ederson'un yanı sıra sarı kartla cezalandırılan Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür, RAMS Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak.Ederson kırmızı kart gördüİkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, rakip yarı sahada topu tutmakta zorlandı. Müsabakanın 60. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazanırken, penaltıda hakemin uyarısına rağmen kalesine geçmeyen Ederson, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 67. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0'a getirirken, 83. dakikada kaleci Mert Günok'un hatasında Lucas Torreira'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 67 puanda kalırken, Galatasaray puanını 74'e yükseltti.Maç sonu üçlüsü Icardi'denGalatasaraylı futbolcular alınan galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.Geçen maçlarda galibiyetten sonra ultrAslan'ın bulunduğu tribüne giden futbolcular, bu kez orta yuvarlakta çocukların da katılımıyla el ele tutuştu. Santra noktasına geçen Mauro Icardi, galibiyet üçlüsünü başlatan isim oldu.

