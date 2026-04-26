https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/cumhurbaskani-erdogan-trumpa-gecmis-olsun-mesaji-paylasti-1105285267.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a geçmiş olsun mesajı paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a geçmiş olsun mesajı paylaştı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T13:13+0300
2026-04-26T13:13+0300
2026-04-26T13:13+0300
türki̇ye
donald trump
recep tayyip erdoğan
beyaz saray muhabirleri derneği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099673991_0:275:2663:1773_1920x0_80_0_0_da86fad1d5d94547f350f36cd291ecdb.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam başkent Washington'daki Hilton otelinde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulmasının ardından salondan çıkartıldı. Trump daha sonra yaptığı açıklamada 1 polisin yaralandığını, durumunun iyi olduğunu duyurdu.Silahlı saldırının ardından dünya liderlerinden Trump'a geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı:
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099673991_0:26:2663:2023_1920x0_80_0_0_7de9e20f8e265bad9769977a91bb9f41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, recep tayyip erdoğan, beyaz saray muhabirleri derneği
donald trump, recep tayyip erdoğan, beyaz saray muhabirleri derneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a geçmiş olsun mesajı paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir" paylaşımında bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam başkent Washington'daki Hilton otelinde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulmasının ardından salondan çıkartıldı. Trump daha sonra yaptığı açıklamada 1 polisin yaralandığını, durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Silahlı saldırının ardından dünya liderlerinden Trump'a geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı:
"Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."