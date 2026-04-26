İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a geçmiş olsun mesajı paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T13:13+0300
donald trump
recep tayyip erdoğan
beyaz saray muhabirleri derneği
donald trump, recep tayyip erdoğan, beyaz saray muhabirleri derneği
13:13 26.04.2026
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir" paylaşımında bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam başkent Washington'daki Hilton otelinde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulmasının ardından salondan çıkartıldı. Trump daha sonra yaptığı açıklamada 1 polisin yaralandığını, durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Silahlı saldırının ardından dünya liderlerinden Trump'a geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı:
"Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Beyaz Saray'daki yemekte silah sesleri: Trump salondan çıkartıldı
Beyaz Saray yemeğinde silah sesleri: Trump salondan çıkartıldı
