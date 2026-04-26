CENTCOM: 37 gemi engellendi
CENTCOM: 37 gemi engellendi
ABD'nin İran limanlarına yönelik abluka hamlesi kapsamında şu ana kadar İran'a ait 37 geminin geri döndürüldüğü açıklandı. Operasyona binlerce asker ve çok... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T10:57+0300
2026-04-26T10:57+0300
2026-04-26T10:57+0300
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, İran'a ait petrol ve doğal gaz dahil enerji ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan 19 "gölge filo" gemisinden biri olduğu belirtilen ticari geminin Umman Denizi'nde durdurulduğu aktarıldı.Söz konusu geminin, ABD ordusunun talimatlarıyla İran'a geri yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, ablukanın başlamasından bu yana 37 geminin geri döndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.CENTCOM da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ve savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.
i̇ran
umman denizi
abd, donald trump, i̇ran, umman denizi, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd hazine bakanlığı
abd, donald trump, i̇ran, umman denizi, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd hazine bakanlığı
CENTCOM: 37 gemi engellendi
ABD'nin İran limanlarına yönelik abluka hamlesi kapsamında şu ana kadar İran'a ait 37 geminin geri döndürüldüğü açıklandı. Operasyona binlerce asker ve çok sayıda savaş unsuru eşlik ediyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.
CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İran'a ait petrol ve doğal gaz dahil enerji ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan 19 "gölge filo" gemisinden biri olduğu belirtilen ticari geminin Umman Denizi'nde durdurulduğu aktarıldı.
Söz konusu geminin, ABD ordusunun talimatlarıyla İran'a geri yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, ablukanın başlamasından bu yana 37 geminin geri döndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.
CENTCOM da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ve savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.