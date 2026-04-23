https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/is-hayati-gizli-tehlike-olabilir-her-yil-yuz-binlerce-kisi-hayatini-kaybediyor-1105239524.html
İş hayatı gizli tehlike olabilir: her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler'e bağlı rapora göre, iş yerindeki stres ve kötü çalışma koşulları her yıl yaklaşık 840 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Uzmanlar, bunun... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T17:27+0300
sağlik
uluslararası çalışma örgütü (ilo)
iş
mobing
stres
ölüm
kalp sağlığı
felç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103081/89/1030818993_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5b3fa8c5d0c6d7eae283cdb8d937a134.jpg
Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan rapor, iş hayatının görünmeyen risklerine dikkat çekti. Araştırmada, uzun çalışma saatleri, iş güvencesizliği ve mobbing gibi faktörlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı aktarıldı.Bu koşulların, özellikle kalp hastalıkları ve ruh sağlığı problemleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.Stres ve uzun mesai öne çıkıyorRaporda, en büyük riskler arasında uzun çalışma saatleri, iş baskısı ve iş yerinde şiddet veya taciz yer aldı.Uzmanlara göre, haftada 48 saatten fazla çalışanların oranı yüzde 35 seviyesinde bulunuyor. Bu durumun, felç ve kalp hastalıkları riskini artırdığı belirtildi.ILO yetkililerinden Manal Azzi, "Psikososyal riskler modern iş dünyasının en büyük sorunlarından biri haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.Ruh sağlığı ve fiziksel hastalıklar bağlantılıAraştırmada, iş stresinin sadece ruh sağlığını değil, aynı zamanda fiziksel sağlığı da etkilediği vurgulandı. Depresyon, anksiyete, tükenmişlik ve uyku sorunlarının en yaygın problemler arasında olduğu ifade edildi.Uzmanlara göre, stresle başa çıkmak için geliştirilen sigara, alkol ve sağlıksız beslenme gibi alışkanlıklar da hastalık riskini artırıyor.Ayrıca dünya genelinde her yıl milyarlarca iş gününün ruh sağlığı sorunları nedeniyle kaybedildiği belirtildi.Çözüm için yeni adımlar gerekiyorRaporda, iş yerlerinde çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle çalışma saatlerinin dengelenmesi, görevlerin netleştirilmesi ve çalışanlara destek sağlanması önerildi.Uzmanlar, dijitalleşme ve uzaktan çalışma gibi yeni sistemlerin de riskleri artırabileceğini ve buna uygun önlemler alınması gerektiğini ifade etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103081/89/1030818993_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9dc7129e2dd348e7fff7236b07fc24e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
