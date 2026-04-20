https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/ankarada-boya-fabrikasinda-yangin-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1105145417.html
Ankara’da boya fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T10:23+0300
türki̇ye
ankara
yangın
sincan
polatlı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105145511_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73b608951af41496bc98009915090841.jpg
Ankara'da boya fabrikasında büyük yangın çıktı. Sincan ilçesindeki Alcı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikanın üretim bölümünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.Yangın ihbarı üzerine bölgeye Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.İlk belirlemelere göre, olay yerine 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personeli yönlendirildi.
türki̇ye
ankara
sincan
polatlı
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105145511_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bde626a52710fdbae16c458713307b9a.jpg
