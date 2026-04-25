Japonya açıklarında keşfedilen gizem bilim dünyasını ikiye böldü: 'Kayıp kıta Mu bulunmuş olabilir'

Japonya'nın Yonaguni Adası açıklarında keşfedilen devasa su altı yapısı, "kayıp medeniyet mi yoksa doğanın oyunu mu?" tartışmasını yeniden alevlendirdi... 25.04.2026, Sputnik Türkiye

Yonaguni Adası açıklarında 1980’lerde dalış yapan Japon eğitmen Kihachiro Aratake, gördüğü manzarayı “sanki Machu Picchu’ya bakıyormuş gibiydim” sözleriyle anlattı.Denizin dibinde, keskin hatlara sahip devasa kaya oluşumları, teraslar ve duvar benzeri yapılar dikkat çekiyordu.Basamaklar, tüneller ve “gözler”... Doğal mı, yapay mı?Yüzlerce metre boyunca uzanan yapı; basamaklı platformlar, dik açılarla kesişen düz çizgiler ve oyulmuş kanallarla öne çıkıyor.Kayalar arasında tüneller ve kare biçimli boşluklar bulunurken, bazı geniş açıklıklar “açılmış gözleri” andırıyor. Bu sıra dışı geometri, keşfin ilk anından itibaren “doğal mı yoksa insan yapımı mı?” sorusunu gündeme taşıdı.Antik şehir teorisi: 10 bin yıllık medeniyet iddiasıMasaaki Kimura gibi bazı araştırmacılar, yapının insan eliyle inşa edildiğini savunuyor.Kimura’ya göre bu oluşum, yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait bir antik megalitik şehir olabilir. Araştırmacı, bölgede piramit benzeri yapılar, tapınaklar, bir stadyum ve düzenli yol ağları bulunduğunu öne sürdü.Hatta bazı taş yüzeylerde hayvan figürleri ve işlenmiş detaylar tespit edildiğini iddia etti. Kimura, bu yapıyı efsanevi Mu Kıtası ile ilişkilendiren en dikkat çekici teorilerden birine imza attı.Karşı görüş: “Bu sadece doğanın işi”Ancak tüm bilim insanları aynı fikirde değil. Robert Schoch gibi uzmanlar, yapının tamamen doğal jeolojik süreçlerin ürünü olduğunu savunuyor.Schoch’a göre bölgedeki kumtaşı, doğal olarak paralel kırıklar ve çatlaklar oluşturuyor. Depremlerle şekillenen bu yapı, su altındaki yosun ve tortuların etkisiyle olduğundan daha “mimari” bir görünüm kazanıyor.Bilim dünyası ikiye bölündü1986’dan bu yana araştırılan Yonaguni Denizaltı Yapısı, hâlâ kesin bir sonuca ulaşılamayan nadir keşiflerden biri.Bir taraf, bunun kayıp bir uygarlığın kalıntısı olduğuna inanırken; diğer taraf, doğanın yarattığı bir illüzyon olduğunu savunuyor. Tartışma, her yeni araştırmayla daha da derinleşiyor.Gizem sürüyor: Kayıp şehir mi, doğanın illüzyonu mu?Bugün hâlâ dalgıçların ve araştırmacıların ilgisini çeken yapı, modern bilimin çözemediği en büyük su altı gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor.Gerçek ne olursa olsun, Yonaguni derinliklerinde saklanan bu yapı, insanlığın geçmişine dair en büyük sorulardan birini fısıldıyor:“Orada bir zamanlar gerçekten bir şehir var mıydı?”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/turkiyede-bir-ilk-zurafa-yavrusu-dogdu-ismini-halk-belirleyecek-1105272313.html

