https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/ukraynada-seferberlik-sisteminde-koklu-degisiklikler-gundemde-muafiyetler-kalkabilir-1105278706.html
Ukrayna'da seferberlik sisteminde köklü değişiklikler gündemde: Muafiyetler kalkabilir
Ukrayna'da seferberlik sisteminde köklü değişiklikler gündemde: Muafiyetler kalkabilir
Sputnik Türkiye
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, savunma sanayii ve askeri alanda çalışanlar dışında seferberlikten muafiyetleri tamamen kaldırmayı değerlendirdiği; ayrıca... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T21:31+0300
2026-04-25T21:31+0300
2026-04-25T21:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna savunma bakanlığı
ukrayna
seferberlik
celp
askerlik
muafiyet
savunma sanayi
kirill budanov
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097488603_0:1:1186:668_1920x0_80_0_0_650259fd9a32ab051e24f4a621c4c52c.png
Ukrayna'da, asker ihtiyacını karşılamak amacıyla seferberlik sisteminde köklü değişiklikler yapılması planlanıyor. Ukraynalı gazeteci Yuliya Zabelina'nın kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Savunma Bakanlığı, mevcut muafiyet rejimini neredeyse tamamen kaldırmayı değerlendiriyor.Zabelina, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “Henüz milletvekillerine sunulacak hazır kararlar olmasa da birkaç fikir var. Öne çıkan fikirlerden biri, şu anda muaf olan herkes için seferberlikten muafiyeti tamamen kaldırmak ve muafiyeti yalnızca savunma alanında çalışanlarla sınırlı tutmak” ifadesini kullandı.Gazeteciye göre gündemdeki bir diğer öneri, seferberlikten kaçanların sistematik olarak aranması uygulamasının sona erdirilmesi ve bunun yerine daha hedefli bir celp modeline geçilmesi. Bu çerçevede, önceliğin 25 yaş ve üzerindeki erkeklere verilmesi ya da belirli meslek ve uzmanlık alanlarına göre çağrı yapılması seçenekleri tartışılıyor.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov daha önce yaptığı açıklamada, ülkede zorunlu seferberliğin devam edeceğini belirtmiş, aksi halde “savaşı sürdürecek kimsenin kalmayacağını” söylemişti. Budanov, Ukrayna’da “milyonlarca kaçak” bulunduğunu öne sürerek, insanlık dışı yöntemlerin engellenebileceğini ancak zorla götürme uygulamasının tamamen ortadan kaldırılamayacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/zelenskiy-rusya-ve-abd-ile-uclu-muzakereler-azerbaycanda-yapilabilir-1105277237.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097488603_44:0:1087:782_1920x0_80_0_0_6bb61b254030b4330850fe5c5f029d9f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna, seferberlik, celp, askerlik, muafiyet, savunma sanayi, kirill budanov, telegram
ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna, seferberlik, celp, askerlik, muafiyet, savunma sanayi, kirill budanov, telegram
Ukrayna'da seferberlik sisteminde köklü değişiklikler gündemde: Muafiyetler kalkabilir
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın, savunma sanayii ve askeri alanda çalışanlar dışında seferberlikten muafiyetleri tamamen kaldırmayı değerlendirdiği; ayrıca kaçakların aranmasının sona erdirilip yaş ve meslek odaklı hedefli celp sistemine geçilmesinin tartışıldığı bildirildi.
Ukrayna'da, asker ihtiyacını karşılamak amacıyla seferberlik sisteminde köklü değişiklikler yapılması planlanıyor. Ukraynalı gazeteci Yuliya Zabelina'nın kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Savunma Bakanlığı, mevcut muafiyet rejimini neredeyse tamamen kaldırmayı değerlendiriyor.
Zabelina, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “Henüz milletvekillerine sunulacak hazır kararlar olmasa da birkaç fikir var. Öne çıkan fikirlerden biri, şu anda muaf olan herkes için seferberlikten muafiyeti tamamen kaldırmak ve muafiyeti yalnızca savunma alanında çalışanlarla sınırlı tutmak” ifadesini kullandı.
Gazeteciye göre gündemdeki bir diğer öneri, seferberlikten kaçanların sistematik olarak aranması uygulamasının sona erdirilmesi ve bunun yerine daha hedefli bir celp modeline geçilmesi. Bu çerçevede, önceliğin 25 yaş ve üzerindeki erkeklere verilmesi ya da belirli meslek ve uzmanlık alanlarına göre çağrı yapılması seçenekleri tartışılıyor.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov daha önce yaptığı açıklamada, ülkede zorunlu seferberliğin devam edeceğini belirtmiş, aksi halde “savaşı sürdürecek kimsenin kalmayacağını” söylemişti. Budanov, Ukrayna’da “milyonlarca kaçak” bulunduğunu öne sürerek, insanlık dışı yöntemlerin engellenebileceğini ancak zorla götürme uygulamasının tamamen ortadan kaldırılamayacağını vurgulamıştı.