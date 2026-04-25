https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/ukraynada-seferberlik-sisteminde-koklu-degisiklikler-gundemde-muafiyetler-kalkabilir-1105278706.html

Ukrayna'da seferberlik sisteminde köklü değişiklikler gündemde: Muafiyetler kalkabilir

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, savunma sanayii ve askeri alanda çalışanlar dışında seferberlikten muafiyetleri tamamen kaldırmayı değerlendirdiği; ayrıca... 25.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-25T21:31+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097488603_0:1:1186:668_1920x0_80_0_0_650259fd9a32ab051e24f4a621c4c52c.png

Ukrayna'da, asker ihtiyacını karşılamak amacıyla seferberlik sisteminde köklü değişiklikler yapılması planlanıyor. Ukraynalı gazeteci Yuliya Zabelina'nın kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Savunma Bakanlığı, mevcut muafiyet rejimini neredeyse tamamen kaldırmayı değerlendiriyor.Zabelina, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “Henüz milletvekillerine sunulacak hazır kararlar olmasa da birkaç fikir var. Öne çıkan fikirlerden biri, şu anda muaf olan herkes için seferberlikten muafiyeti tamamen kaldırmak ve muafiyeti yalnızca savunma alanında çalışanlarla sınırlı tutmak” ifadesini kullandı.Gazeteciye göre gündemdeki bir diğer öneri, seferberlikten kaçanların sistematik olarak aranması uygulamasının sona erdirilmesi ve bunun yerine daha hedefli bir celp modeline geçilmesi. Bu çerçevede, önceliğin 25 yaş ve üzerindeki erkeklere verilmesi ya da belirli meslek ve uzmanlık alanlarına göre çağrı yapılması seçenekleri tartışılıyor.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov daha önce yaptığı açıklamada, ülkede zorunlu seferberliğin devam edeceğini belirtmiş, aksi halde “savaşı sürdürecek kimsenin kalmayacağını” söylemişti. Budanov, Ukrayna’da “milyonlarca kaçak” bulunduğunu öne sürerek, insanlık dışı yöntemlerin engellenebileceğini ancak zorla götürme uygulamasının tamamen ortadan kaldırılamayacağını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/zelenskiy-rusya-ve-abd-ile-uclu-muzakereler-azerbaycanda-yapilabilir-1105277237.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

