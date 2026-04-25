https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/ukraynada-askeri-sanayi-isletmeleri-vuruldu-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1105273216.html
Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi işletmelerinin ve militanları besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
tampon bölge
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104557739_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_8b66e8a24bea816fea96095fc137df5c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104557739_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_1de1790fd0949ed8f5e48762a9b1ef4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarına karşılık maksadıyla Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve deniz ulaşım altyapısına yoğun saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Rusya sınırında güvenlik bölgesi oluşturma çalışmalarını da sürdüren Rus güçler aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Boçkovo yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Açıklamada, “Boçkovo, düşmanın birliklerimize yönelik saldırılarda kullandığı ileri karakol olarak kullanılıyordu” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Son bir günde toplamda 1.125 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 3 zırhlı savaş aracı, 4 topu ile 38 savaş otomobili imha edildi.
Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 11 güdümlü uçak bombasını ve 256 uçak tipi İHA’yı engelledi.