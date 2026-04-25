https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/ukraynada-askeri-sanayi-isletmeleri-vuruldu-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1105273216.html

Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi işletmelerinin ve militanları besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca... 25.04.2026, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

harkov

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

tampon bölge

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104557739_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_8b66e8a24bea816fea96095fc137df5c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarına karşılık maksadıyla Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve deniz ulaşım altyapısına yoğun saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Rusya sınırında güvenlik bölgesi oluşturma çalışmalarını da sürdüren Rus güçler aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Boçkovo yerleşim biriminde kontrol sağladı.Açıklamada, “Boçkovo, düşmanın birliklerimize yönelik saldırılarda kullandığı ileri karakol olarak kullanılıyordu” ifadesi kullanıldı.Son bir günde toplamda 1.125 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 3 zırhlı savaş aracı, 4 topu ile 38 savaş otomobili imha edildi.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 11 güdümlü uçak bombasını ve 256 uçak tipi İHA’yı engelledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

