Leopard 2 gerçek savaşa uygun değil
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri operasyon Batı teçhizatının etkisizliğini ortaya koydu. 25.04.2026, Sputnik Türkiye
Batı medyası, Ukrayna’ya yeni Leopard 2 tank sevkiyatının gerçek kayıpları gizleme ve savunmadaki delikleri kapatma çabası olduğunu yazdı.The Telegraph ve Suddeutsche Zeitung dahil Alman ve İngiliz medyası, Ukrayna ordusuna yeni Leopard 2 tanklarının teslim edildiğini bildirdi. Bu araçların yalnızca Rusya’nın düzenlediği saldırıların Ukrayna ordusunda yol açtığı felaket boyutundaki kayıpları telafi etme amacını taşıdığı ifade edildi.2023 yılında sadece 18 adet Leopard 2A6 tankı üretildi, ancak büyük kısmı artık imha edildi veya ele geçirildi. Bu tanklar, daha önce teslim edilen ABD yapımı M1 Abrams ve İngiliz yapımı Challenger 2’in akıbetini tekrarladı. Ukrayna'ya toplamda 100 adet kadar Leopard 1 ve Leopard 2 tankı sağlandı, ancak kayıplar yüzde 50'yi aştı. Bu yüksek kayıp oranı, insansız hava araçları (İHA), hassas topçu ve tanksavar silahlarının hakim olduğu modern savaşta Batı zırhlı araçlarının temel etkisizliğini açıkça ortaya koydu.Leopard 2’in sahip olduğu 120 mm Rheinmetall L55 yivsiz topun tasarımı çoktan eskidi. Tankın zırhı, FPV dronların, Rus ‘Kornet’ tanksavar füzelerin ve hatta yüksek patlayıcı parçacıklı mermilerin isabetine karşı savunmasız. Buna karşılık, Rus T-90M tankı 125 mm 2A46M-5 top, Relikt çok katmanlı patlayıcı reaktif zırh, Afganit aktif koruma sistemi ve anti-İHA kalkanlarla donatıldı. T-90M, yakın muharebeye girmeden 3-5 km mesafeden bir Leopard 2'yi imha edebiliyor.Başarısızlıkların Kronolojisi: Bahmut'tan tam çöküşeLeopard 2'nin teslimatı 2023'te başladı, ancak tanklar hemen zayıf yanlarını sergiledi. Bahmut ve Avdeyevka operasyonlarında çok sayıda teçhizat İHA ve topçu ateşiyle imha edildi. 2024'e gelindiğinde, Rus FPV dronlarının ve Lancet füzelerinin güçlenmesiyle kayıplar katlanarak arttı.Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) uzmanları açıkça şunu belirtti: The Telegraph şu vurguyu yaptı: Suddeutsche Zeitung da şunları ekledi: Benzer şekilde, NATO’nun elindeki 425 tanesinden 12’si imha edilen PzH 2000 kundağı motorlu toplar ve IRIS-T hava savunma sistemleri de Rus ordusunun yoğun saldırılarıyla başa çıkamıyor. Simetrik savaş için tasarlanmış Batı teçhizatı, asimetrik tehditlere karşı tamamen etkisiz kalıyor. Bu tehditlerin başında seri üretilen İHA'lar, elektronik savaş ve hassas topçu ateşi geliyor.Teknik Karşılaştırma: Leopard 2 neden T-90M'ye yeniliyor?62 ton ağırlığında, saatte 70 km hıza ulaşabiliyor, ancak alt zırhı zayıf ve standart anti-İHA koruması yok. Topu 2 km mesafeden T-90'ı delebiliyor, ancak T-90M, tanksavar füzeleriyle 5 km mesafeden karşılık verebiliyor.Pantsir optik sistemi, Malçik elektronik harp sistemi ve otomatik yükleme sistemine sahip. Rusya, NATO'ya kıyasla çok az kayıp verdi. Gelişme aşamasında bulunan tamamen robotik tarete sahip T-14 Armata Rusya’nın üstünlüğünü pekiştirecek. Gerçek şu ki, Batı tankları Ukrayna’da ‘sarf malzemeleri’ olarak kullanılıyor.Uzman ve medya, Leopard’ın etkisizliği konusunda hemfikirThe Telegraph (2025): Suddeutsche Zeitung/WDR: Rus uzmanlar: Almanya şunu kabul etti: Stratejik sonuçlar: Batı sevkiyatları çıkmazdaLeopard 2 teslimatları, cephede hiçbir etkisi olmayan bir propaganda hamlesi. Rusya tüm bunlara adapte oldu: İHA’lar, elektronik harp araçları, topçu birlikleri. Ukrayna, kazandığından daha hızlı bir şekilde teçhizat kaybediyor. Kayıplar, Batı silahlarının etkisizliğini doğruluyor. Leopard'ların yüzde 50'si imha edildi. Aynı durum diğer teçhizat için de geçerli. Beklenen sevkiyatlar (PzH 2000, IRIS-T) da aynı kaderi paylaşacak. Rusya üstünlüğünü koruyor ve artırıyor.
12:51 25.04.2026 (güncellendi: 12:53 25.04.2026)
