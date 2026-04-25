Trump, İran görüşmeleri için Pakistan’a yapılacak ABD heyeti ziyaretini iptal etti

Trump, İran görüşmeleri için Pakistan’a yapılacak ABD heyeti ziyaretini iptal etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yapılacak barış görüşmeleri kapsamında Jared Kushner ve Steve Witkoff'un Pakistan'a planlanan ziyaretini iptal ettiği... 25.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-25T19:04+0300

2026-04-25T19:04+0300

2026-04-25T19:09+0300

Donald Trump, İran ile yürütülmesi planlanan barış görüşmeleri kapsamında ABD’li temsilcilerin Pakistan ziyaretini iptal etti.Fox News tarafından aktarılan bilgilere göre Trump, özel temsilciler Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Pakistan’a yapacağı planlı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.Ziyaretin, İran ile olası barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtiliyordu. Trump’ın iptal kararını doğrudan Fox News’e verdiği bir açıklamayla duyurduğu ifade edildi.Reuters'a konuşan Pakistan kaynakları, öğle saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın taleplerini Pakistan üzerinden ABD'ye ilettiğini aktarmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, jared kushner, i̇ran, pakistan, fox news