Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/trump-iran-gorusmeleri-icin-pakistana-yapilacak-abd-heyeti-ziyaretini-iptal-etti-1105277575.html
Trump, İran görüşmeleri için Pakistan’a yapılacak ABD heyeti ziyaretini iptal etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yapılacak barış görüşmeleri kapsamında Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Pakistan’a planlanan ziyaretini iptal ettiği... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T19:04+0300
2026-04-25T19:09+0300
dünya
abd
donald trump
jared kushner
i̇ran
pakistan
fox news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104661116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b05197ae7110390d5788d6218242e095.jpg
Donald Trump, İran ile yürütülmesi planlanan barış görüşmeleri kapsamında ABD'li temsilcilerin Pakistan ziyaretini iptal etti.Fox News tarafından aktarılan bilgilere göre Trump, özel temsilciler Jared Kushner ve Steve Witkoff'un Pakistan'a yapacağı planlı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.Ziyaretin, İran ile olası barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtiliyordu. Trump'ın iptal kararını doğrudan Fox News'e verdiği bir açıklamayla duyurduğu ifade edildi.Reuters'a konuşan Pakistan kaynakları, öğle saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın taleplerini Pakistan üzerinden ABD'ye ilettiğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/iranin-talepleri-ve-cekinceleri-pakistan-uzerinden-abdye-iletildi-1105273375.html
i̇ran
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104661116_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_21c14d6e473ecebe4025eb1fb6944742.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, jared kushner, i̇ran, pakistan, fox news
19:04 25.04.2026 (güncellendi: 19:09 25.04.2026)
© REUTERS Evan Vucci Donald Trump
 Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
© REUTERS Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yapılacak barış görüşmeleri kapsamında Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Pakistan’a planlanan ziyaretini iptal ettiği bildirildi.
Donald Trump, İran ile yürütülmesi planlanan barış görüşmeleri kapsamında ABD’li temsilcilerin Pakistan ziyaretini iptal etti.
Fox News tarafından aktarılan bilgilere göre Trump, özel temsilciler Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Pakistan’a yapacağı planlı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.
Ziyaretin, İran ile olası barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtiliyordu. Trump’ın iptal kararını doğrudan Fox News’e verdiği bir açıklamayla duyurduğu ifade edildi.
Reuters'a konuşan Pakistan kaynakları, öğle saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın taleplerini Pakistan üzerinden ABD'ye ilettiğini aktarmıştı.
DÜNYA
Arakçi: ABD'nin diplomasi konusunda gerçekten ciddi olup olmadığını henüz göreceğiz
14:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала