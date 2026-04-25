https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/trump-iran-gorusmeleri-icin-pakistana-yapilacak-abd-heyeti-ziyaretini-iptal-etti-1105277575.html
Trump, İran görüşmeleri için Pakistan’a yapılacak ABD heyeti ziyaretini iptal etti
Trump, İran görüşmeleri için Pakistan’a yapılacak ABD heyeti ziyaretini iptal etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yapılacak barış görüşmeleri kapsamında Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Pakistan’a planlanan ziyaretini iptal ettiği... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T19:04+0300
2026-04-25T19:04+0300
2026-04-25T19:09+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104661116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b05197ae7110390d5788d6218242e095.jpg
Donald Trump, İran ile yürütülmesi planlanan barış görüşmeleri kapsamında ABD’li temsilcilerin Pakistan ziyaretini iptal etti.Fox News tarafından aktarılan bilgilere göre Trump, özel temsilciler Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Pakistan’a yapacağı planlı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.Ziyaretin, İran ile olası barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtiliyordu. Trump’ın iptal kararını doğrudan Fox News’e verdiği bir açıklamayla duyurduğu ifade edildi.Reuters'a konuşan Pakistan kaynakları, öğle saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın taleplerini Pakistan üzerinden ABD'ye ilettiğini aktarmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104661116_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_21c14d6e473ecebe4025eb1fb6944742.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, jared kushner, i̇ran, pakistan, fox news
abd, donald trump, jared kushner, i̇ran, pakistan, fox news
Trump, İran görüşmeleri için Pakistan’a yapılacak ABD heyeti ziyaretini iptal etti
19:04 25.04.2026 (güncellendi: 19:09 25.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yapılacak barış görüşmeleri kapsamında Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Pakistan’a planlanan ziyaretini iptal ettiği bildirildi.
Donald Trump, İran ile yürütülmesi planlanan barış görüşmeleri kapsamında ABD’li temsilcilerin Pakistan ziyaretini iptal etti.
Fox News tarafından aktarılan bilgilere göre Trump, özel temsilciler Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Pakistan’a yapacağı planlı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.
Ziyaretin, İran ile olası barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtiliyordu. Trump’ın iptal kararını doğrudan Fox News’e verdiği bir açıklamayla duyurduğu ifade edildi.
Reuters'a konuşan Pakistan kaynakları, öğle saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın taleplerini Pakistan üzerinden ABD'ye ilettiğini aktarmıştı.