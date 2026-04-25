Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, AB’den kredi aldıktan sonra Drujba Boru Hattı'nı yeniden devre dışı bırakabilir

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, AB’den kredi aldıktan sonra Drujba Boru Hattı'nı yeniden devre dışı bırakabilir

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, Kiev’in Avrupa Birliği’nden kredi aldıktan sonra Drujba Petrol Boru Hattı'nı yeniden devre dışı bırakmasına şaşırmayacağını söyledi. 25.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-25T23:18+0300

2026-04-25T23:18+0300

2026-04-25T23:18+0300

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, "Dün Avrupa Komisyonu Başkanı ile yaptığım gayriresmî bir görüşme sırasında, 90 milyar euroluk askerî kredinin alınmasının ardından Zelenskiy Drujba’yı yeniden çalışmaz hâle getirmeye karar verirse buna hiç şaşırmayacağımı ifade ettim" dedi.Fico, Ukrayna’ya 'askeri kredi' verilmesine karşı olduğunu ve Slovakya’nın bunun sağlanmasına katılmadığını belirterek, “Bence bu, açıkça askeri bir çözümü olmayan Rusya-Ukrayna savaşında yalnızca daha fazla acıya yol açacaktır. Bu savaş ancak müzakerelerle, diplomatik yollarla sona erdirilebilir” cümlelerini kaydetti.Ayrıca Slovakya hükümetinin, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra perşembe günü yeniden ülkeye petrol akışının başladığı Drujba Petrol Boru Hattı etrafındaki gelişmeleri çok dikkatle izleyeceğini vurgulayarak şu cümleleri dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/peskov-rusya-drujba-boru-hatti-uzerinden-macaristana-petrol-sevkiyatina-yeniden-baslamaya-hazir-1105175473.html

ukrayna

slovakya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

