Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, AB’den kredi aldıktan sonra Drujba Boru Hattı'nı yeniden devre dışı bırakabilir
Slovakya Başbakanı Fico, Kiev'in Avrupa Birliği'nden kredi aldıktan sonra Drujba Petrol Boru Hattı'nı yeniden devre dışı bırakmasına şaşırmayacağını söyledi. 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T23:18+0300
Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, "Dün Avrupa Komisyonu Başkanı ile yaptığım gayriresmî bir görüşme sırasında, 90 milyar euroluk askerî kredinin alınmasının ardından Zelenskiy Drujba'yı yeniden çalışmaz hâle getirmeye karar verirse buna hiç şaşırmayacağımı ifade ettim" dedi.
Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, "Dün Avrupa Komisyonu Başkanı ile yaptığım gayriresmî bir görüşme sırasında, 90 milyar euroluk askerî kredinin alınmasının ardından Zelenskiy Drujba’yı yeniden çalışmaz hâle getirmeye karar verirse buna hiç şaşırmayacağımı ifade ettim" dedi.
Fico, Ukrayna’ya 'askeri kredi' verilmesine karşı olduğunu ve Slovakya’nın bunun sağlanmasına katılmadığını belirterek, “Bence bu, açıkça askeri bir çözümü olmayan Rusya-Ukrayna savaşında yalnızca daha fazla acıya yol açacaktır. Bu savaş ancak müzakerelerle, diplomatik yollarla sona erdirilebilir” cümlelerini kaydetti.
Ayrıca Slovakya hükümetinin, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra perşembe günü yeniden ülkeye petrol akışının başladığı Drujba Petrol Boru Hattı etrafındaki gelişmeleri çok dikkatle izleyeceğini vurgulayarak şu cümleleri dile getirdi:
Elbette yeniden faaliyete geçen Drujba Petrol Boru Hattı etrafındaki gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz. Bugün açıkça görülüyor ki hat zarar görmemişti. Durdurulması Viktor Orban’a ve hükümetimize zarar vermeyi amaçlıyordu. Slovakya hükümeti, kararlı ve egemen politikasıyla Orta Avrupa’nın enerji güvenliği açısından son derece önemli olan bu boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesine büyük katkı sağladı.