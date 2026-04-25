https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/luganskta-sivil-hedeflere-iha-saldirilari-3-olu-cok-sayida-yarali-1105276745.html
Lugansk'ta sivil hedeflere İHA saldırıları: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında üç sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. LHC... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
rusya
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
sivil can kaybı
ukrayna
leonid paseçnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/06/1059597424_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d2b3491302a6259aa607056add79099.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/06/1059597424_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e4b604fe2cfd4c0742bbee916d5c075.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, sivil can kaybı, ukrayna, leonid paseçnik
Ukrayna'nın, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında üç sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. LHC lideri Leonid Paseçnik, saldırılarda evlerin ve altyapının da hedef alındığını açıkladı.
Rusya’ya bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) yönetimi, bölgenin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gün boyu süren yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldığını duyurdu. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve altyapı tesisleri hedef alındı.
LHC lideri Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada, özellikle Solontsy köyüne gece saatlerinde düzenlenen saldırının ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Paseçnik, bu saldırıda üç sivilin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin yaralandığını ve dört evin tamamen yıkıldığını kaydetti. Acil durum ekiplerinin çıkan yangını söndürdüğünü ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Gün içinde devam eden saldırılarda Rubejnoye kentinin de hedef alındığını aktaran Paseçnik, seyir halindeki bir sivil araca düzenlenen İHA saldırısında yaşlı bir çiftin yaralandığını bildirdi. Paseçnik, "Düşman İHA’sı daha sonra yol bakım ekipmanını hedef aldı ve bir yol hizmetleri çalışanı yaralandı" bilgisini paylaştı.