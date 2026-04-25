Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lugansk'ta sivil hedeflere İHA saldırıları: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında üç sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:17 25.04.2026
© Sputnik / Алексей Куденко / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon - ambulans
Ukrayna - Rusya - operasyon - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna'nın, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında üç sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. LHC lideri Leonid Paseçnik, saldırılarda evlerin ve altyapının da hedef alındığını açıkladı.
Rusya’ya bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) yönetimi, bölgenin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gün boyu süren yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldığını duyurdu. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve altyapı tesisleri hedef alındı.
LHC lideri Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada, özellikle Solontsy köyüne gece saatlerinde düzenlenen saldırının ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Paseçnik, bu saldırıda üç sivilin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin yaralandığını ve dört evin tamamen yıkıldığını kaydetti. Acil durum ekiplerinin çıkan yangını söndürdüğünü ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Gün içinde devam eden saldırılarda Rubejnoye kentinin de hedef alındığını aktaran Paseçnik, seyir halindeki bir sivil araca düzenlenen İHA saldırısında yaşlı bir çiftin yaralandığını bildirdi. Paseçnik, "Düşman İHA’sı daha sonra yol bakım ekipmanını hedef aldı ve bir yol hizmetleri çalışanı yaralandı" bilgisini paylaştı.
13:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала