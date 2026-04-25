Lugansk'ta sivil hedeflere İHA saldırıları: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında üç sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. LHC... 25.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-25T18:17+0300

Rusya’ya bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) yönetimi, bölgenin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gün boyu süren yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldığını duyurdu. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve altyapı tesisleri hedef alındı.LHC lideri Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada, özellikle Solontsy köyüne gece saatlerinde düzenlenen saldırının ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Paseçnik, bu saldırıda üç sivilin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin yaralandığını ve dört evin tamamen yıkıldığını kaydetti. Acil durum ekiplerinin çıkan yangını söndürdüğünü ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.Gün içinde devam eden saldırılarda Rubejnoye kentinin de hedef alındığını aktaran Paseçnik, seyir halindeki bir sivil araca düzenlenen İHA saldırısında yaşlı bir çiftin yaralandığını bildirdi. Paseçnik, "Düşman İHA’sı daha sonra yol bakım ekipmanını hedef aldı ve bir yol hizmetleri çalışanı yaralandı" bilgisini paylaştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

