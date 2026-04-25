İsrail basını: Trump, Netanyahu ve Avn Washington’da görüşecek
2026-04-25T16:24+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/gazzede-21-yil-sonra-yerel-secim-deyr-el-belahta-sandik-kuruldu-1105275642.html
16:24 25.04.2026
İsrail basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın iki hafta içinde Washington’da bir araya gelmesi bekleniyor.
İsrail basınında yer alan iddialara göre, Donald Trump, Benyamin Netanyahu ve Joseph Avn’ın iki hafta içinde Washington’da bir araya gelmesi planlanıyor.
i24 News’un haberine göre Netanyahu’nun 11 Mayıs’ta başlayan hafta içerisinde bu görüşme için Washington’a gitmesi öngörülüyor.
Haberde, üç liderin Washington’daki buluşmasının bölgedeki güvenlik durumu ve çatışmaların seyrine bağlı olarak gerçekleşeceği ifade edildi.

İsrail-Lübnan arasındaki ateşkes süreci

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki birçok bölgeyi hedef almıştı.
Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump ise Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Trump, bu süreçte Avn ve Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlamak istediğini belirterek görüşmenin “tarihi” öneme sahip olabileceğini ifade etmişti.
Filistin'de genel seçimler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
Gazze’de 21 yıl sonra yerel seçim: Deyr el-Belah’ta sandık kuruldu
Заголовок открываемого материала