Gazze’de 21 yıl sonra yerel seçim: Deyr el-Belah’ta sandık kuruldu
Gazze’de 21 yıl sonra yerel seçim: Deyr el-Belah’ta sandık kuruldu
Gazze Şeridi’nde Filistinliler, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımın gölgesinde, 21 yıl aradan sonra Deyr el-Belah’ta yerel seçimler için sandık başına... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, İsrail’in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarının yarattığı yıkım ortamında yerel seçimler için sandığa gitti. Oy verme işlemi, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde gerçekleştirildi.Filistinliler, 21 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim kapsamında kurulan çadırlarda oy kullandı. İsrail saldırıları nedeniyle altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü bölgede, ulaşım zorluklarına rağmen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerine yöneldi.Filistin Merkez Seçim Komisyonu Gazze Bölge Müdürü Cemil el-Halidi, 12 oy kullanma merkezinin hazırlandığını belirterek, bazı merkezlerin boş arazilere kurulan çadırlardan oluştuğunu söyledi. Halidi, bu sürecin tüm zorluklara rağmen seçimlerin gerçekleştirilmesine yönelik kararlılığı gösterdiğini ifade etti.Deyr el-Belah’ın, Gazze’de diğer bölgelere kıyasla daha az hasar görmesi nedeniyle seçimlerin yapılabildiği tek yer olduğu belirtilirken, bu adımın Gazze ile Batı Şeria arasındaki idari birliğin güçlendirilmesi ve yerel kurumların yeniden inşası açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, seçimleri “önemli bir adım” olarak nitelendirerek Gazze genelinde seçim yapılabilecek koşulların oluşmasını temenni etti. Kasım ayrıca, Filistin’de başkanlık ve genel seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.Fetih Hareketi Sözcüsü Munzir el-Hiyak ise seçimlerin “bir direniş ve İsrail’e karşı duruş mesajı” taşıdığını ifade ederek, Gazze ile Batı Şeria’nın Filistin’in ayrılmaz parçaları olduğunu vurguladığını belirtti.Filistin’de son başkanlık seçimi 2005’te, parlamento seçimi ise 2006’da yapılmıştı. 2007’den bu yana ise Gazze ve Batı Şeria arasında siyasi ve coğrafi bölünmüşlük devam ediyor.
Gazze’de 21 yıl sonra yerel seçim: Deyr el-Belah’ta sandık kuruldu

16:16 25.04.2026
© AA / StringerFilistin'de genel seçimler
Filistin'de genel seçimler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
© AA / Stringer
Abone ol
Gazze Şeridi’nde Filistinliler, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımın gölgesinde, 21 yıl aradan sonra Deyr el-Belah’ta yerel seçimler için sandık başına gitti.
Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, İsrail’in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarının yarattığı yıkım ortamında yerel seçimler için sandığa gitti. Oy verme işlemi, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde gerçekleştirildi.
Filistinliler, 21 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim kapsamında kurulan çadırlarda oy kullandı. İsrail saldırıları nedeniyle altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü bölgede, ulaşım zorluklarına rağmen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerine yöneldi.
Filistin Merkez Seçim Komisyonu Gazze Bölge Müdürü Cemil el-Halidi, 12 oy kullanma merkezinin hazırlandığını belirterek, bazı merkezlerin boş arazilere kurulan çadırlardan oluştuğunu söyledi. Halidi, bu sürecin tüm zorluklara rağmen seçimlerin gerçekleştirilmesine yönelik kararlılığı gösterdiğini ifade etti.
Deyr el-Belah’ın, Gazze’de diğer bölgelere kıyasla daha az hasar görmesi nedeniyle seçimlerin yapılabildiği tek yer olduğu belirtilirken, bu adımın Gazze ile Batı Şeria arasındaki idari birliğin güçlendirilmesi ve yerel kurumların yeniden inşası açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, seçimleri “önemli bir adım” olarak nitelendirerek Gazze genelinde seçim yapılabilecek koşulların oluşmasını temenni etti. Kasım ayrıca, Filistin’de başkanlık ve genel seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.
Fetih Hareketi Sözcüsü Munzir el-Hiyak ise seçimlerin “bir direniş ve İsrail’e karşı duruş mesajı” taşıdığını ifade ederek, Gazze ile Batı Şeria’nın Filistin’in ayrılmaz parçaları olduğunu vurguladığını belirtti.
Filistin’de son başkanlık seçimi 2005’te, parlamento seçimi ise 2006’da yapılmıştı. 2007’den bu yana ise Gazze ve Batı Şeria arasında siyasi ve coğrafi bölünmüşlük devam ediyor.
