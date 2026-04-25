https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/iran-disisleri-bakanligi-pakistanda-iran-abd-gorusmesi-planlanmiyor-1105270306.html
İran Dışişleri Bakanlığı: Pakistan’da İran-ABD görüşmesi planlanmıyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Orta Doğu krizine ilişkin İran ve ABD heyetleri arasında bir görüşme... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T01:17+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran dışişleri bakanlığı, sözcü, abbas arakçi, pakistan, abd, görüşme, i̇ran, rusya, umman, steve witkoff, jared kushner
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Orta Doğu krizine ilişkin İran ve ABD heyetleri arasında bir görüşme öngörülmediğini, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin ziyaretinin resmi temaslar ve arabuluculuk çabaları kapsamında gerçekleştiğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da İran ve ABD heyetleri arasında Orta Doğu’daki krizin çözümüne yönelik bir görüşme yapılacağı iddialarını reddetti. Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı açıklamada, “İran ve ABD temsilcilerinin Pakistan’da bir araya gelmesi yönünde herhangi bir plan bulunmuyor” dedi.
Bekayi, İran heyetinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a resmi bir ziyaret için gittiğini belirterek, "Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerika tarafından bölgemize dayatılan saldırgan savaşın sona erdirilmesi ve bölgemizde barışın yeniden tesisine dönük arabuluculuk çabaları çerçevesinde üst düzey yetkililerle görüşecek” ifadelerini kullandı.
Sözcü, “İran ile ABD arasında bir görüşme planlanmıyor. İran’ın mesaj ve görüşleri Pakistan tarafına iletilecektir” dedi.
Bekayi, Arakçi'nin Pakistan’ın ardından Umman ve Rusya’yı da ziyaret edeceğini, bu temaslarda, ABD ve İsrail’le yaşanan çatışmanın sona erdirilmesine yönelik girişimlerin ele alınmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Daha önce Axios haber sitesinden gazeteci Barak Ravid, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in 27 Nisan Pazartesi günü Pakistan’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşebileceğini ileri sürmüştü.