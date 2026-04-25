İran Dışişleri Bakanlığı: Pakistan’da İran-ABD görüşmesi planlanmıyor

İran Dışişleri Bakanlığı: Pakistan’da İran-ABD görüşmesi planlanmıyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Orta Doğu krizine ilişkin İran ve ABD heyetleri arasında bir görüşme... 25.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-25T01:17+0300

2026-04-25T01:17+0300

2026-04-25T01:17+0300

İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da İran ve ABD heyetleri arasında Orta Doğu’daki krizin çözümüne yönelik bir görüşme yapılacağı iddialarını reddetti. Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı açıklamada, “İran ve ABD temsilcilerinin Pakistan’da bir araya gelmesi yönünde herhangi bir plan bulunmuyor” dedi. Bekayi, İran heyetinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a resmi bir ziyaret için gittiğini belirterek, "Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerika tarafından bölgemize dayatılan saldırgan savaşın sona erdirilmesi ve bölgemizde barışın yeniden tesisine dönük arabuluculuk çabaları çerçevesinde üst düzey yetkililerle görüşecek” ifadelerini kullandı. Sözcü, “İran ile ABD arasında bir görüşme planlanmıyor. İran’ın mesaj ve görüşleri Pakistan tarafına iletilecektir” dedi.Bekayi, Arakçi'nin Pakistan’ın ardından Umman ve Rusya’yı da ziyaret edeceğini, bu temaslarda, ABD ve İsrail’le yaşanan çatışmanın sona erdirilmesine yönelik girişimlerin ele alınmasının öngörüldüğünü kaydetti. Daha önce Axios haber sitesinden gazeteci Barak Ravid, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in 27 Nisan Pazartesi günü Pakistan’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşebileceğini ileri sürmüştü.

pakistan

abd

i̇ran

rusya

umman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran dışişleri bakanlığı, sözcü, abbas arakçi, pakistan, abd, görüşme, i̇ran, rusya, umman, steve witkoff, jared kushner