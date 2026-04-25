İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Abluka sürerse güçlü yanıt vereceğiz'
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasına ilişkin sert açıklamalarda bulunarak, 'saldırgan tutum sürerse karşılık verileceği'... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T14:53+0300
dünya
i̇ran
hürmüz boğazı
i̇ran silahlı kuvvetleri
abd
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/iranin-talepleri-ve-cekinceleri-pakistan-uzerinden-abdye-iletildi-1105273375.html
İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşın yürütülmesinden sorumlu Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin sert uyarılarda bulundu.
İran Devlet Televizyonu’nda yayımlanan açıklamaya göre, İran Silahlı Kuvvetleri ABD’ye doğrudan mesaj vererek bölgedeki askeri faaliyetlerin sonuçlarına dikkat çekti.
Açıklamada, “Eğer saldırgan Amerikan ordusu bölgedeki kuşatma ve korsanlığa devam ederse, güçlü İran silahlı kuvvetlerinin tepkisiyle karşı karşıya kalacaklarından emin olsunlar” ifadeleri kullanıldı.
İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda geçmişe kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu vurgulanan açıklamada, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın kontrolü ve İran’a yönelik olası yeni saldırılara karşılık verme konusunda kararlılık ve hazırlığın sürdüğü ifade edildi.