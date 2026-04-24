İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslamabad’a ulaştı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yle ateşkes müzakerelerini yeniden canlandırmaya yönelik görüşmeler için İslamabad’a geldi. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
22:08 24.04.2026 (güncellendi: 22:12 24.04.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yle ateşkes müzakerelerini yeniden canlandırmaya yönelik görüşmeler için İslamabad’a geldi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran heyetinin Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığında İslamabad’a ulaştığını açıkladı.
Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asim Munir ve diğer üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.
Açıklamada, ziyaret kapsamında Arakçi’nin Pakistan’ın üst düzey siyasi ve askeri liderliğiyle görüşerek bölgedeki son gelişmeleri ve bölgesel barışla istikrarı teşvik etmeye yönelik devam eden çabaları ele almasının beklendiği ifade edildi.
