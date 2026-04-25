Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/hindistandaki-yahudiler-israile-tasiniyor-1105270441.html
Hindistan'daki Yahudiler İsrail'e taşınıyor
Sputnik Türkiye
İsrail, Hindistan’ın kuzeydoğusundaki 240 Bney Menaşe Yahudisini ülkeye taşıdı. 25.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071473263_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_450d9b3fca4c2ef947fc0f2a8c5a36b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071473263_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_1869b05976c6cbe747babdf23423c623.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
02:20 25.04.2026
© Sputnik / Алексей Куденкоİsrail bayrağı
İsrail bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
© Sputnik / Алексей Куденко
Abone ol
İsrail, Hindistan’ın kuzeydoğusundaki 240 Bney Menaşe Yahudisini ülkeye taşıdı.
Hindistan'ın Manipur ve Mizoram eyaletlerinde yaşayan 240 Bney Menaşe Yahudisi, İsrail'in kuzeyindeki Nof HaGalil ve Kiryat Yam gibi kentlere yerleştirilmek üzere İsrail'e getirildi.
İlerleyen zamanlarda İsrail, üç dalga halinde yaklaşık 600 Bney Menaşe Yahudisini daha ülkeye getirmeyi planlıyor. Aynı zamanda Hindistan'daki 6 bin Bney Menaşe'nin tamamını 2030'a kadar İsrail'e getirmeyi planlayan Tel Aviv yönetimi, 2026 sonuna kadar yaklaşık bin 200 Yahudi'yi taşımış olmayı hedefliyor.

Hindistan'daki Yahudiler neden İsrail'e getiriliyor?

Daha önce Hindistan'ın Manipur ve Mizoram eyaletlerindeki etnik gerilimler gerekçe gösterilerek orada bulunan Yahudi topluluğunun İsrail'e getirilmesi çalışmalarının hızlandırılması kararı alınmıştı.

Bney Menaşe Yahudileri kimlerdir?

Bney Menaşe Yahudileri, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur ve Mizoram eyaletlerinde yaşayan ve kendilerini İsrail'in "Kayıp On Kabilesi"nden biri olan Menaşe kabilesinin soyundan kabul eden bir topluluk olarak biliniyor.
DÜNYA
01:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала