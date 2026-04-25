Hindistan'daki Yahudiler İsrail'e taşınıyor
İsrail, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki 240 Bney Menaşe Yahudisini ülkeye taşıdı. 25.04.2026, Sputnik Türkiye
Hindistan'daki Yahudiler İsrail'e taşınıyor
İsrail, Hindistan’ın kuzeydoğusundaki 240 Bney Menaşe Yahudisini ülkeye taşıdı.
Hindistan'ın Manipur ve Mizoram eyaletlerinde yaşayan 240 Bney Menaşe Yahudisi, İsrail'in kuzeyindeki Nof HaGalil ve Kiryat Yam gibi kentlere yerleştirilmek üzere İsrail'e getirildi.
İlerleyen zamanlarda İsrail, üç dalga halinde yaklaşık 600 Bney Menaşe Yahudisini daha ülkeye getirmeyi planlıyor. Aynı zamanda Hindistan'daki 6 bin Bney Menaşe'nin tamamını 2030'a kadar İsrail'e getirmeyi planlayan Tel Aviv yönetimi, 2026 sonuna kadar yaklaşık bin 200 Yahudi'yi taşımış olmayı hedefliyor.
Hindistan'daki Yahudiler neden İsrail'e getiriliyor?
Daha önce Hindistan'ın Manipur ve Mizoram eyaletlerindeki etnik gerilimler gerekçe gösterilerek orada bulunan Yahudi topluluğunun İsrail'e getirilmesi çalışmalarının hızlandırılması kararı alınmıştı.
Bney Menaşe Yahudileri kimlerdir?
Bney Menaşe Yahudileri, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur ve Mizoram eyaletlerinde yaşayan ve kendilerini İsrail'in "Kayıp On Kabilesi"nden biri olan Menaşe kabilesinin soyundan kabul eden bir topluluk olarak biliniyor.