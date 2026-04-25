Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa savunmasının liderliğini Fransa ve Birleşik Krallık üstlenmeli

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Ukrayna’ya destek amacıyla kurulan İstekliler Koalisyonu’nun temel alınarak kapsamının tüm Avrupa’ya genişletilebileceğini... 25.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-25T18:07+0300

Eski NATO Genel Sekreteri (2009–2014) Anders Fogh Rasmussen yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık ve Fransa, ABD’nin katılımı olmadan Avrupa’nın korunmasını sağlamaya yönelik çabalara liderlik etmelidir” dedi.Rasmussen ifadelerine göre, Ukrayna’ya destek amacıyla oluşturulan sözde İstekliler Koalisyonu’nun temel alınabileceğini ancak tüm Avrupa’yı kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini dile getirdi. Rasmussen söz konusu yapının Avrupa’nın iki nükleer gücü olan Fransa ve Birleşik Krallık tarafından yönetilmesi gerektiğini, bunun zaten fiilen hayata geçmekte olduğunu belirtti.Söz konusu bu yeni koalisyona Avrupa için ‘savunma seti’ rolü üstlenecek olan Ukrayna’nın da dahil edilmesi gerektiğini öne süren Rasmussen, “Ben hala NATO’yu Avrupa ve Kuzey Atlantik güvenliğinin temel taşı olarak görüyorum. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın 5. maddeye ve genel olarak NATO’ya olan bağlılığını sorgulamasının ardından, NATO’nun Avrupa boyutunu güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

