Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
İngiliz medyası: Pentagon, İspanya’nın NATO üyeliğini askıya almayı tartışıyor
ABD’nin İran ile girdiği savaşta destek vermeyen müttefiklerine yönelik 'cezalandırma' seçeneklerini değerlendirdiği, bu kapsamda İspanya’nın NATO üyeliğinin... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T13:04+0300
İngiliz medyası: Pentagon, İspanya’nın NATO üyeliğini askıya almayı tartışıyor

13:04 24.04.2026
ABD’nin İran ile girdiği savaşta destek vermeyen müttefiklerine yönelik 'cezalandırma' seçeneklerini değerlendirdiği, bu kapsamda İspanya’nın NATO üyeliğinin askıya alınması ve Falkland Adaları konusundaki tutumun değiştirilmesinin gündemde olduğu öne sürüldü.
Batı basınında üst düzey bir kaynağa dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) dolaşıma giren bir yazışmada, İran operasyonları sırasında ABD Hava Kuvvetleri'ne üslerini açmayan müttefiklerden duyulan hayal kırıklığı dile getirildi.

Söz konusu notta, Avrupalı müttefiklerin 'imtiyazlılık hissini zayıflatmak' amacıyla İspanya gibi muhalif seslerin NATO üyeliklerinin askıya alınabileceği belirtildi.

Pentagon yetkilileri, bu adımın askeri operasyonlardan ziyade müttefiklere gönderilecek 'sembolik bir mesaj' açısından kritik öneme sahip olduğunu savunuyor.

Falkland Adaları üzerinden diplomatik misilleme

Washington’ın masasındaki bir diğer seçeneğin ise Avrupa ülkelerinin 'emperyal iddialarına' verilen diplomatik desteğin geri çekilmesi olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede ABD’nin, İngiltere yönetimindeki Falkland Adaları konusundaki pozisyonunu Arjantin lehine gözden geçirebileceğine, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin Donald Trump ile olan ideolojik yakınlığının bu kararda etkili olabileceğine dikkat çekildi. Zorluk çıkaran ülkelerin temsilcilerinin NATO’daki prestijli görevlerden uzaklaştırılması da ihtimaller arasında sayıldı.

Kağıttan kaplan uyarısı

Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, konuyla ilgili iç yazışmalar hakkında detay vermekten kaçınsa da bakanlığın müttefiklerin 'kağıttan kaplan' olmadığını ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak adına Başkan Trump'a her türlü aracı sunacağını vurguladı.

ABD basınındaki bir haberde de, Washington yönetiminin, İran savaşında kendisini yalnız bırakan müttefiklerle ilgili kara liste hazırladığı ve bu ülkelere yönelik yaptırım arayışında olduğu kaydedildi.
