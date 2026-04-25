Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız vizyon şehrimizdir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen kura çekim töreninde kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek vatandaşlara 'geç olmadan harekete... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T14:45+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni”nde yaptığı konuşmada İstanbul’un en öncelikli gündeminin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.Erdoğan, “İstanbul’un çözümü kentsel dönüşümdür” diyerek, şehrin güvenliği açısından bu sürecin hayati önem taşıdığını vurguladı. İstanbul’un başka bir önceliği olmadığını belirten Erdoğan, kentsel dönüşümün geciktirilmemesi gerektiğini ifade etti.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) çalışmalarına da değinen Erdoğan, “TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk” dedi.Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin verileri paylaşan Erdoğan, “Bugüne kadar İstanbul’da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık” ifadelerini kullandı.İstanbul’daki mevcut projelere ilişkin de bilgi veren Erdoğan, “İstanbul’da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşa süreci, 125 binin proje süreci kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor” dedi.Vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, “Gelin kampanyaları, fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin” ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen kura çekim töreninde kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek vatandaşlara 'geç olmadan harekete geçin' çağrısı yaptı.
