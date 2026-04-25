Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Birçok bakanlıkta yeni atama kararı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi önemli bakanlıklarda bazı... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
04:05 25.04.2026
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi önemli bakanlıklarda bazı görevlere yönelik atama ve görevden alma kararları yayımlandı.
Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Çeşitli bakanlıklarda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
Söz konusu atamalara göre:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına Tarık Tanguroğlu atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot getirildi.
Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk atandı.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Oğuzhan Yıldırım görevlendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı. Yerine Cihad Demirli atandı.
Diğer atamalar:
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem Gençoğlu getirildi.
Kurul üyeliğine Hatice Çelik ve Halil İbrahim Topçu atandı.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Cengiz Mete getirildi.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu atandı.
Kırmızılı bültenle aranıyordu: Hintli baron Beylikdüzü’nde yakalandı
