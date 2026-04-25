https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/bircok-bakanlikta-yeni-atama-karari-1105270690.html

Birçok bakanlıkta yeni atama kararı

25.04.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

türkiye

nazif yılmaz

atama

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_0:273:2940:1927_1920x0_80_0_0_1b15931643ef1ba22fb571ee8d243e60.jpg

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Çeşitli bakanlıklarda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi.Söz konusu atamalara göre:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına Tarık Tanguroğlu atandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot getirildi.Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk atandı.Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Oğuzhan Yıldırım görevlendirildi.Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı. Yerine Cihad Demirli atandı.Diğer atamalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/kirmizili-bultenle-araniyordu-hintli-baron-beylikduzunde-yakalandi-1105270025.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

