Kırmızılı bültenle aranıyordu: Hintli baron Beylikdüzü’nde yakalandı

Kırmızılı bültenle aranıyordu: Hintli baron Beylikdüzü’nde yakalandı

Sputnik Türkiye

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Salim Dola, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

2026-04-25T00:43+0300

2026-04-25T00:43+0300

2026-04-25T00:43+0300

Hindistan tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu Salim Dola'ya operasyon düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak çalışması sonucu Beylikdüzü’ndeki adresinde gözaltına alınan şüphelinin, Hindistan’daki operasyonlarda yakalanan kişilere talimat verdiği tespit edildi.Söz konusu operasyonlarda 126 kilogramdan fazla sentetik uyarıcı ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

türki̇ye

i̇stanbul

beylikdüzü

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, beylikdüzü, interpol, emniyet müdürlüğü, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı