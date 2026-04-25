Kırmızılı bültenle aranıyordu: Hintli baron Beylikdüzü’nde yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Salim Dola, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T00:43+0300
00:43 25.04.2026
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Salim Dola, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hindistan tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu Salim Dola'ya operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak çalışması sonucu Beylikdüzü’ndeki adresinde gözaltına alınan şüphelinin, Hindistan’daki operasyonlarda yakalanan kişilere talimat verdiği tespit edildi.
Söz konusu operasyonlarda 126 kilogramdan fazla sentetik uyarıcı ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
