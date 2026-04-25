Kırmızılı bültenle aranıyordu: Hintli baron Beylikdüzü’nde yakalandı
Kırmızılı bültenle aranıyordu: Hintli baron Beylikdüzü’nde yakalandı
Sputnik Türkiye
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Salim Dola, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T00:43+0300
2026-04-25T00:43+0300
2026-04-25T00:43+0300
Hindistan tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu Salim Dola'ya operasyon düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak çalışması sonucu Beylikdüzü’ndeki adresinde gözaltına alınan şüphelinin, Hindistan’daki operasyonlarda yakalanan kişilere talimat verdiği tespit edildi.Söz konusu operasyonlarda 126 kilogramdan fazla sentetik uyarıcı ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
türki̇ye
i̇stanbul
beylikdüzü
i̇stanbul, beylikdüzü, interpol, emniyet müdürlüğü, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
i̇stanbul, beylikdüzü, interpol, emniyet müdürlüğü, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
Kırmızılı bültenle aranıyordu: Hintli baron Beylikdüzü’nde yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Salim Dola, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hindistan tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu Salim Dola'ya operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak çalışması sonucu Beylikdüzü’ndeki adresinde gözaltına alınan şüphelinin, Hindistan’daki operasyonlarda yakalanan kişilere talimat verdiği tespit edildi.
Söz konusu operasyonlarda 126 kilogramdan fazla sentetik uyarıcı ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.