BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyeti 61 milyar doları aştı
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyeti 61 milyar doları aştı
Iran War Cost Tracker verilerine göre, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonun toplam maliyeti 61 milyar doları aştı. 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T15:25+0300
2026-04-25T15:25+0300
abd
Iran War Cost Tracker portalı tarafından yapılan haberde ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyonun maliyeti 61 milyar doları aştığı kaydedildi.Söz konusu haberde, operasyonun 55. gününde harcamaların 61 milyar doları geçtiği ve hazineden saniyede 11.500 dolardan fazla para harcandığı vurgulandı.Söz konusu maliyetin verileri gerçek zamanlı olarak güncellenirken personelin, bölgeye sevk edilen gemilerin bakım maliyetlerini ve diğer ilgili giderleri de hesaba dahil edildi. Hesaplama yönteminin, Pentagon’un Kongre’ye sunduğu rapora dayandığı aktarıldı. İlgili raporda ilk altı günün 11.3 milyar dolara mal olduğu, sonrasında ise harcamaların günde 1 milyar dolar olacağı belirtilmişti.
abd, abd, i̇ran, pentagon, kongre

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyeti 61 milyar doları aştı

15:25 25.04.2026
Iran War Cost Tracker verilerine göre, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonun toplam maliyeti 61 milyar doları aştı.
Iran War Cost Tracker portalı tarafından yapılan haberde ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyonun maliyeti 61 milyar doları aştığı kaydedildi.
Söz konusu haberde, operasyonun 55. gününde harcamaların 61 milyar doları geçtiği ve hazineden saniyede 11.500 dolardan fazla para harcandığı vurgulandı.
Söz konusu maliyetin verileri gerçek zamanlı olarak güncellenirken personelin, bölgeye sevk edilen gemilerin bakım maliyetlerini ve diğer ilgili giderleri de hesaba dahil edildi. Hesaplama yönteminin, Pentagon’un Kongre’ye sunduğu rapora dayandığı aktarıldı. İlgili raporda ilk altı günün 11.3 milyar dolara mal olduğu, sonrasında ise harcamaların günde 1 milyar dolar olacağı belirtilmişti.
İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Abluka sürerse güçlü yanıt vereceğiz'
