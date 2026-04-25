ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyeti 61 milyar doları aştı

Iran War Cost Tracker verilerine göre, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonun toplam maliyeti 61 milyar doları aştı. 25.04.2026, Sputnik Türkiye

Iran War Cost Tracker portalı tarafından yapılan haberde ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyonun maliyeti 61 milyar doları aştığı kaydedildi.Söz konusu haberde, operasyonun 55. gününde harcamaların 61 milyar doları geçtiği ve hazineden saniyede 11.500 dolardan fazla para harcandığı vurgulandı.Söz konusu maliyetin verileri gerçek zamanlı olarak güncellenirken personelin, bölgeye sevk edilen gemilerin bakım maliyetlerini ve diğer ilgili giderleri de hesaba dahil edildi. Hesaplama yönteminin, Pentagon’un Kongre’ye sunduğu rapora dayandığı aktarıldı. İlgili raporda ilk altı günün 11.3 milyar dolara mal olduğu, sonrasında ise harcamaların günde 1 milyar dolar olacağı belirtilmişti.

