ABD’den Venezuela hükümetine Maduro davası için ödeme onayı
ABD’den Venezuela hükümetine Maduro davası için ödeme onayı
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, haftalardır süren hukuki krizi sonlandırarak eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yargılandığı davada Venezuela hükümetinin savunma... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T18:59+0300
2026-04-25T18:59+0300
2026-04-25T18:59+0300
ABD, Venezuela hükümetinin, eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yargılandığı davada savunma avukatlarının ücretlerini karşılamasına izin verdi.CNN’in haberine göre federal savcılar ve Maduro’nun avukatları, mahkemeye sundukları ortak mektupta ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırımlara ilişkin lisans düzenlemesini değiştirdiğini bildirdi. Buna göre Venezuela hükümeti, belirli koşullar altında Maduro ve eşinin avukatlarına ödeme yapabilecek.Düzenlemenin, 5 Mart 2026 sonrasında Venezuela hükümetinin kullanımına açık fonlar üzerinden yapılacak ödemeleri kapsadığı belirtildi.Maduro ve eşi, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamalarını içeren davada suçlamaları reddediyor.ABD, Venezuela'nın ödeme yapmasını yasaklamıştıABD’nin daha önce uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela hükümetinin bu ödemeleri yapması yasaklanmış, avukatlar ise bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğini savunmuştu. Hazine Bakanlığı’nın lisansları zaman zaman geri çekmesi, dava sürecinde hukuki tartışmalara neden olmuştu.Mahkeme sürecinde yargıç Alvin Hellerstein, Maduro’nun savunma hakkına dikkat çekerek yaptırımların etkisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezuela, nicolas maduro
abd, venezuela, nicolas maduro
ABD’den Venezuela hükümetine Maduro davası için ödeme onayı
ABD yönetimi, haftalardır süren hukuki krizi sonlandırarak eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yargılandığı davada Venezuela hükümetinin savunma avukatlarına ödeme yapmasına izin verdi.
ABD, Venezuela hükümetinin, eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yargılandığı davada savunma avukatlarının ücretlerini karşılamasına izin verdi.
CNN’in haberine göre federal savcılar ve Maduro’nun avukatları, mahkemeye sundukları ortak mektupta ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırımlara ilişkin lisans düzenlemesini değiştirdiğini bildirdi. Buna göre Venezuela hükümeti, belirli koşullar altında Maduro ve eşinin avukatlarına ödeme yapabilecek.
Düzenlemenin, 5 Mart 2026 sonrasında Venezuela hükümetinin kullanımına açık fonlar üzerinden yapılacak ödemeleri kapsadığı belirtildi.
Maduro ve eşi, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamalarını içeren davada suçlamaları reddediyor.
ABD, Venezuela'nın ödeme yapmasını yasaklamıştı
ABD’nin daha önce uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela hükümetinin bu ödemeleri yapması yasaklanmış, avukatlar ise bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğini savunmuştu. Hazine Bakanlığı’nın lisansları zaman zaman geri çekmesi, dava sürecinde hukuki tartışmalara neden olmuştu.
Mahkeme sürecinde yargıç Alvin Hellerstein, Maduro’nun savunma hakkına dikkat çekerek yaptırımların etkisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.