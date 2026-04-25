ABD’den Venezuela hükümetine Maduro davası için ödeme onayı

ABD’den Venezuela hükümetine Maduro davası için ödeme onayı

ABD yönetimi, haftalardır süren hukuki krizi sonlandırarak eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yargılandığı davada Venezuela hükümetinin savunma...

2026-04-25T18:59+0300

2026-04-25T18:59+0300

2026-04-25T18:59+0300

ABD, Venezuela hükümetinin, eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yargılandığı davada savunma avukatlarının ücretlerini karşılamasına izin verdi.CNN’in haberine göre federal savcılar ve Maduro’nun avukatları, mahkemeye sundukları ortak mektupta ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırımlara ilişkin lisans düzenlemesini değiştirdiğini bildirdi. Buna göre Venezuela hükümeti, belirli koşullar altında Maduro ve eşinin avukatlarına ödeme yapabilecek.Düzenlemenin, 5 Mart 2026 sonrasında Venezuela hükümetinin kullanımına açık fonlar üzerinden yapılacak ödemeleri kapsadığı belirtildi.Maduro ve eşi, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamalarını içeren davada suçlamaları reddediyor.ABD, Venezuela'nın ödeme yapmasını yasaklamıştıABD’nin daha önce uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela hükümetinin bu ödemeleri yapması yasaklanmış, avukatlar ise bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğini savunmuştu. Hazine Bakanlığı’nın lisansları zaman zaman geri çekmesi, dava sürecinde hukuki tartışmalara neden olmuştu.Mahkeme sürecinde yargıç Alvin Hellerstein, Maduro’nun savunma hakkına dikkat çekerek yaptırımların etkisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezuela, nicolas maduro