ABD’de 31 tembel hayvan 'uygun koşullarda tutulmadığı' için öldü
ABD'nin Florida eyaletinde bir tesiste sergilenmek üzere getirilen 31 tembel hayvanın, uygun olmayan koşullar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İşletme...
ABD’nin Florida eyaletinde bir tesiste sergilenmek üzere getirilen 31 tembel hayvanın, uygun olmayan koşullar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İşletme sahibi ise iddiaları reddetti.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bulunan “Sloth World” adlı tesiste sergilenmek üzere getirilen 31 tembel hayvanın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu hayvanlar Guyana ve Peru’dan ithal edildi. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Aralık 2024’te Guyana’dan getirilen 21 tembel hayvanın, tutuldukları depodaki soğuk hava koşulları nedeniyle öldüğü belirtildi.
Raporda ayrıca, Şubat 2025’te Peru’dan getirilen 10 tembel hayvanın da benzer nedenlerle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Olayla ilgili açıklama yapan tesisin sahibi Ben Agresta ise iddiaları reddetti. Yerel bir televizyon kanalına konuşan Agresta, raporda çok sayıda yanlış bilgi bulunduğunu savunarak, “Gerçekte neredeyse hiç belirti göstermeyen ve otopsi sonrasında bile tespit edilemeyen bir virüs taşıyan tembel hayvanları kaybettik” dedi.
Yetkililer olayla ilgili incelemelerinin sürdüğünü bildirildi.
Benzer bir olay Şubat ayında Tayland’da yaşanmış, Chiang Mai kentindeki Tiger Kingdom Chiang Mai tesisinde 72 kaplanın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yetkililer, ölümlerin köpek gençlik hastalığı virüsüyle bağlantılı olduğunu belirtmiş, salgının kaynağına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
