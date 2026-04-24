Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/zaharova-batinin-ukraynada-baris-soylemleri-sadece-bir-kamuflaj-1105260377.html
Zaharova: Batı'nın Ukrayna'da barış söylemleri sadece bir kamuflaj
Sputnik Türkiye
Batı'dan yükselen ateşkes ve barış çığlıklarını 'histerik çağrılar' olarak niteleyen Zaharova, bu söylemlerin asıl amacının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T14:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
batı
tuapse
ukrayna silahlı kuvvetleri
ortadoğu
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a65bb0c5624d65115b177951891196f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0506dd62c932b289ca5d18905f1b8404.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, batı, tuapse, ukrayna silahlı kuvvetleri, ortadoğu, rusya
14:06 24.04.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Batı'dan yükselen ateşkes ve barış çığlıklarını 'histerik çağrılar' olarak niteleyen Zaharova, bu söylemlerin asıl amacının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarlarına hizmet etmek olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı dünyasından gelen Ukrayna'da barış çağrılarının samimi olmadığını savunarak, bu söylemlerin Ukrayna ordusuna nefes aldırmak ve yeniden silahlanmasını sağlamak için kullanılan birer maske olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında konuşan Zaharova, Batı'dan yükselen ateşkes ve barış çığlıklarını 'histerik çağrılar' olarak niteledi.

Bu söylemlerin asıl amacının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarlarına hizmet etmek olduğunu belirten Zaharova, "Batı’nın tüm barış konuşmaları sadece bir kamuflaj. Bu tür girişimler, cephe hattında Ukraynalı birliklerin yeniden konuşlandırılması ve eksik silahların tamamlanması için bir mola yaratma hedefi taşıyor" dedi.

Çevre felaketleri ve NATO'nun gizli varlığı

Zaharova, Batı'nın çevre koruma konusundaki hassasiyetinin Ukrayna'nın Rus petrol tesislerine yönelik saldırıları söz konusu olduğunda ortadan kalktığını belirtti.

Özellikle Tuapse'deki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların hem sivil can kayıplarına yol açtığını hem de büyük bir ekolojik hasar yarattığını belirten Zaharova, Batı'nın bu yıkımı görmezden geldiğini söyledi.

Sözcü, NATO'nun üst düzey subaylarının Ukrayna ordusunu doğrudan yönetmek amacıyla çeşitli kılıflar altında komuta kademesine sızdığını kaydederek, Kiev'in askeri operasyonlarının manuel olarak yönlendirildiğinin altını çizdi.

Ortadoğu'da ateşkes beklentisi

Basın toplantısının bir diğer önemli başlığı ise Ortadoğu'daki gelişmeler oldu.
Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkes sürecine değinen Zaharova, Moskova'nın bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

16 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes rejimine tarafların sıkı sıkıya bağlı kalmasını umduklarını kaydeden Zaharova, bu adımın bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir gerilimi düşürme süreci için gerekli zemini oluşturmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
DÜNYA
13:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
