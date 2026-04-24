Zaharova: Batı'nın Ukrayna'da barış söylemleri sadece bir kamuflaj
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı dünyasından gelen Ukrayna'da barış çağrılarının samimi olmadığını savunarak, bu söylemlerin Ukrayna ordusuna nefes aldırmak ve yeniden silahlanmasını sağlamak için kullanılan birer maske olduğunu vurguladı.
Basın toplantısında konuşan Zaharova, Batı'dan yükselen ateşkes ve barış çığlıklarını 'histerik çağrılar' olarak niteledi.
Bu söylemlerin asıl amacının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarlarına hizmet etmek olduğunu belirten Zaharova, "Batı’nın tüm barış konuşmaları sadece bir kamuflaj. Bu tür girişimler, cephe hattında Ukraynalı birliklerin yeniden konuşlandırılması ve eksik silahların tamamlanması için bir mola yaratma hedefi taşıyor" dedi.
Çevre felaketleri ve NATO'nun gizli varlığı
Zaharova, Batı'nın çevre koruma konusundaki hassasiyetinin Ukrayna'nın Rus petrol tesislerine yönelik saldırıları söz konusu olduğunda ortadan kalktığını belirtti.
Özellikle Tuapse'deki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların hem sivil can kayıplarına yol açtığını hem de büyük bir ekolojik hasar yarattığını belirten Zaharova, Batı'nın bu yıkımı görmezden geldiğini söyledi.
Sözcü, NATO'nun üst düzey subaylarının Ukrayna ordusunu doğrudan yönetmek amacıyla çeşitli kılıflar altında komuta kademesine sızdığını kaydederek, Kiev'in askeri operasyonlarının manuel olarak yönlendirildiğinin altını çizdi.
Ortadoğu'da ateşkes beklentisi
Basın toplantısının bir diğer önemli başlığı ise Ortadoğu'daki gelişmeler oldu.
Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkes sürecine değinen Zaharova, Moskova'nın bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
16 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes rejimine tarafların sıkı sıkıya bağlı kalmasını umduklarını kaydeden Zaharova, bu adımın bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir gerilimi düşürme süreci için gerekli zemini oluşturmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
