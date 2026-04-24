Yunanistan’dan AB’ye çağrı: Birimize saldırı olursa tüm üyeler devreye girmeli
Yunanistan’dan AB’ye çağrı: Birimize saldırı olursa tüm üyeler devreye girmeli
Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğer üye devletlerin daha hızlı ve etkili şekilde devreye girmesini sağlayacak... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T12:42+0300
2026-04-24T13:44+0300
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB üyesi ülkelerden birine yönelik saldırı halinde karşılıklı yardımı güçlendirecek yasal bir güncellemenin gerekli olduğunu dile getirdi.
12:42 24.04.2026 (güncellendi: 13:44 24.04.2026)
Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğer üye devletlerin daha hızlı ve etkili şekilde devreye girmesini sağlayacak bir düzenleme talep ediyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB üyesi ülkelerden birine yönelik saldırı halinde karşılıklı yardımı güçlendirecek yasal bir güncellemenin gerekli olduğunu dile getirdi.
Güney Kıbrıs’ta düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi kapsamında konuşan Miçotakis, ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim sürecinde Avrupa ülkelerinin Güney Kıbrıs’ın yanında yer aldığını söyledi.

'Daha etkin hale getirilmeli'

Miçotakis, bu durumun Avrupa’nın tehdit altındaki bir üye devlete tek başına da destek verebileceğini gösterdiğini savunarak, AB anlaşmalarında yer alan ve bir üye ülkeye saldırı olması halinde diğerlerinin yardımını öngören düzenlemenin güncellenmesi ve daha etkin hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.
Öte yandan Körfez bölgesindeki gelişmelerin ekonomik etkilerinin de zirvede ele alınacağını belirten Miçotakis, küresel belirsizliğin Yunanistan’da yaşam maliyetlerini artırdığını ifade etti.
