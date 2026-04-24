Yunanistan’dan AB’ye çağrı: Birimize saldırı olursa tüm üyeler devreye girmeli

2026-04-24, Sputnik Türkiye

2026-04-24T13:44+0300

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB üyesi ülkelerden birine yönelik saldırı halinde karşılıklı yardımı güçlendirecek yasal bir güncellemenin gerekli olduğunu dile getirdi.Güney Kıbrıs’ta düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi kapsamında konuşan Miçotakis, ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim sürecinde Avrupa ülkelerinin Güney Kıbrıs’ın yanında yer aldığını söyledi.'Daha etkin hale getirilmeli'Miçotakis, bu durumun Avrupa’nın tehdit altındaki bir üye devlete tek başına da destek verebileceğini gösterdiğini savunarak, AB anlaşmalarında yer alan ve bir üye ülkeye saldırı olması halinde diğerlerinin yardımını öngören düzenlemenin güncellenmesi ve daha etkin hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.Öte yandan Körfez bölgesindeki gelişmelerin ekonomik etkilerinin de zirvede ele alınacağını belirten Miçotakis, küresel belirsizliğin Yunanistan’da yaşam maliyetlerini artırdığını ifade etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

