https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/londradan-hurmuz-hamlesi-typhoonlar-devreye-girebilir-1105255883.html
Londra’dan Hürmüz hamlesi: Typhoon’lar devreye girebilir
İngiltere, İran savaşı sona erdikten sonra Hürmüz Boğazı’nı açık tutmak amacıyla çok uluslu bir misyon kapsamında RAF Typhoon savaş uçaklarından oluşan bir filoyu bölgeye göndermeye hazırlanıyor. Ayrıntılar haberde...
2026-04-24T12:18+0300
dünya
i̇ngiltere
abd
hürmüz boğazı
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/18/1105255726_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bbba0a416452f4ca1aaaff1be142f7b0.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/18/1105255726_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_c910feafc5459814295f93483ba9f8d2.jpg
12:13 24.04.2026 (güncellendi: 12:18 24.04.2026)
İngiltere, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sona erdikten sonra Hürmüz Boğazı’nı açık tutmak amacıyla çok uluslu bir misyon kapsamında Katar’da konuşlu RAF Typhoon savaş uçaklarından oluşan bir filoyu bölgeye göndermeye hazırlanıyor.
Bu öneri, İngiliz basınına göre Fransa ile ortaklaşa düzenlenen ve 30 ülkenin katıldığı iki günlük toplantıda sunulan teklifin merkezinde yer aldı.
The Guardian’ın haberine göre İngiltere, İran savaşının sona ermesinin ardından stratejik su yolunun açık tutulmasını sağlamak için, Katar’da konuşlu RAF Typhoon filosunu 'Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapmak üzere' konuşlandırmaya hazır.
‘Amerikalılar sürekli bilgilendirildi’
Halihazırda sekiz ade İngiliz Typhoon jeti Katar’da konuşlu bulunuyor. Toplantıya Almanya, Norveç, Güney Kore ve Avustralya gibi ülkeler temsilci gönderdi. Perşembe günü sona eren toplantıya ABD’nin katılıp katılmadığı doğrulanmadı, ancak habere göre İngiliz kaynaklar Amerikalıların ‘sürekli bilgilendirildiğini’ belirtti.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise öğleden sonra toplantıya katıldı. Healey, planlamacılara görevlerinin ‘pratik askeri seçenekler geliştirmek’ ve ‘boğazda seyrüsefer özgürlüğünü korumaya yönelik koordineli ortak bir plan hazırlamak’ olduğunu söyledi. Bu açıklama, Fransız mevkidaşı Catherine Vautrin ile yapılan ortak bildiride yer aldı.
'Çok uluslu misyon belirsizliğini koruyor'
Buna rağmen çok uluslu misyonun durumu hala belirsizliğini koruduğu belirtilirken Donald Trump zaman zaman diğer ülkelerin Hürmüz Boğazı’nı açık tutmaya yardımcı olmasını isterken, bazı açıklamalarında ABD’nin yardıma ihtiyaç duymadığını dile getiriyor.
Endonezya
Dışişleri Bakanı Sugiono, ülkesinin İngiltere-Fransa'nın önerdiği ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiğini koruyacak ortak deniz misyonuna "dahil olmayacağını" bildirdi.
Macron ve Starmer'ın açıklamaları
Fransa’nın başkenti Paris’te 17 Nisan'da, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine ilişkin uluslararası konferans, 49 ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmişti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, konferans sonrası düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünün korunması için askeri planlama yapılması gerektiğine işaret ederek, "İngiltere ve Fransa, şartlar el verdiği anda seyrüsefer özgürlüğünü sağlayacak çok uluslu misyonu yönetecek" demişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açıklamasında, İngiltere ile Körfez'den geçen ticari gemilere eşlik etmek ve onların güvenliğini sağlamak için "tarafsız, savaşan taraflardan ayrı" bir misyonun hayata geçirilmesini hızlandırmak için çalışacaklarını belirtmişti.