Uluslararası ambalaj şirketinin finans direktörünün, çalıştığı şirketi 211 milyon lira dolandırdı iddia edildi

Uluslararası bir ambalaj şirketinin finans direktörünün, çalıştığı şirketi 211 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. 24.04.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren uluslararası bir ambalaj şirketinin finans direktörünün, bir danışmanlık firması kurarak şirketini 211 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Finans direktörü ve ona yardım ettiği belirtilen iki kişi tutuklanırken, ambalaj şirketi muhasebecisine de susması karşılığında 200 bin lira maaşa bağlandığı öğrenildi. Şüphelilerin telefonunda ise yakalandıklarında nasıl ifade vereceklerine dair videolar da bulundu. 20 yıllık çalışanın 211 milyon lira dolandırdığı iddia edildiSabah'ın haberine göre, uluslararası bir ambalaj şirketinin genel müdürü L.B. geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek bir şikayette bulundu. Şirketlerinde yaklaşık 20 yıldır çalışan finans direktörü H.Y.'nin kurduğu danışmanlık şirketi üzerinden çalıştığı şirketi 211 milyon lira dolandırdığını söyledi. Yapılan çalışmalarda finans müdürünün sistemi ortaya çıkarıldı. İddiaya göre H.Y. çalıştığı şirketi dolandırmak için önce yine aynı şirkette çalışan bir kadına danışmanlık şirketi açtırdı. Açılan bu paravan danışmanlık şirketine, çalıştıkları ambalaj şirketine danışmanlık veriyormuş gibi ödeme yapmaya başladılar. 2024'ün ilk ayından itibaren milyonlarca lira para kurulan şirkete aktarıldı.İddiaya göre bir süre sonra H.Y. kurdurduğu danışmanlık şirketinin 3'te 2'sini kendi üzerine aldı. Bu sırada şirketin muhasebecisi durumu öğrenince onu da plana katıp vurguna devam ettiler. Muhasebeci asıl çalıştığı şirketten 80 bin lira maaş alırken, sus payı olarak dolandırmak için kurulan şirketten 200 bin lira maaş almaya başladı.Vergisini bile ödemişYapılan çalışmalarda şüphelilerin çalıştıkları şirketi dolandırmak için kurdukları şirkete 211 milyon lira para transfer ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu paranın vergisini dahi ödedikleri öğrenildi.Nasıl ifade vereceklerine dair video çekmişlerAsayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ekipleri kurulan şirketin başka hiçbir firmayla çalışmadığını hesabına da başka bir şirketten para girişi olmadığını tespit etti. Şüpheliler Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüphelinin incelenen telefonlarında ise bir gün yakalanırlarsa nasıl ifade vereceklerine dair videolar ortaya çıktı. Birebir aynı ifadeleri verip polisi yanıltmaya çalışan 3 kişi tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/102-yil-hapis-cezasi-almisti-secil-erzanin-davasi-bozuldu-1105106972.html

