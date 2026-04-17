102 yıl hapis cezası almıştı: Seçil Erzan'ın davası bozuldu
102 yıl hapis cezası almıştı: Seçil Erzan'ın davası bozuldu
Sputnik Türkiye
Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında 102 yıl hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan hakkındaki karar, istinaf mahkemesince bozuldu. Dosya yerel... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T19:31+0300
2026-04-17T19:31+0300
2026-04-17T19:31+0300
Fatih Terim ve Arda Turan gibi aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın 'yüksek kârlı özel fon' davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılan Erzan’a ilişkin dosya, istinaf incelemesine taşındı.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını bozdu. Habertürk'e göre; mahkeme, diğer sanıklar yönünden de farklı gerekçelerle bozma kararı verdi.Kararın ardından dosya, yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
seçil erzan, banka, banka hesabı, banka desteği, banka kartı, banka promosyonu, banka dolandırıcılığı, banka kredisi, banka soygunu
seçil erzan, banka, banka hesabı, banka desteği, banka kartı, banka promosyonu, banka dolandırıcılığı, banka kredisi, banka soygunu
102 yıl hapis cezası almıştı: Seçil Erzan'ın davası bozuldu
Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında 102 yıl hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan hakkındaki karar, istinaf mahkemesince bozuldu. Dosya yerel mahkemeye gönderildi.
Fatih Terim ve Arda Turan gibi aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın 'yüksek kârlı özel fon' davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılan Erzan’a ilişkin dosya, istinaf incelemesine taşındı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını bozdu. Habertürk'e göre; mahkeme, diğer sanıklar yönünden de farklı gerekçelerle bozma kararı verdi.
Kararın ardından dosya, yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.