UCM’den Duterte kararı: İnsanlığa karşı suçlardan yargılanacak
Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte hakkında 'uyuşturucuyla mücadele' dönemindeki ölümler nedeniyle insanlığa karşı... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/abdli-asker-maduro-operasyonuna-bahis-oynayip-400-bin-dolar-kazandi-gizli-bilgiyle-bahis-oynadi-1105251470.html
11:49 24.04.2026
© AP Photo / KARL ALONZORodrigo Duterte
Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte hakkında 'uyuşturucuyla mücadele' dönemindeki ölümler nedeniyle insanlığa karşı suçlamaları onayladı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte hakkında insanlığa karşı suçlamaları onayladı. Kararla birlikte Duterte’nin yargılanmasının önü açıldı.
Mahkeme, 81 yaşındaki Duterte’nin 2011-2019 yılları arasında yürüttüğü “uyuşturucuyla savaş” kapsamında binlerce kişinin yargısız şekilde öldürülmesinden sorumlu olabileceğine dair “yeterli gerekçe” bulunduğunu açıkladı. Duterte, suçlamaları reddediyor.

Filipinler’in UCM'den çekilmesine rağmen yargılama sürecek

Duterte, ülkesinin 2019 yılında Roma Statüsü’nden çekildiğini belirterek UCM’nin yetkisini tanımadığını savunuyordu. Ancak mahkeme yargıçları, suçlamaların Filipinler’in hala UCM üyesi olduğu dönemi kapsadığına hükmederek davanın görülebileceğine karar verdi.
Duterte’nin avukatları, eski liderin sağlık durumu nedeniyle yargılanmaya uygun olmadığını öne sürdü. Ancak mahkeme, uzman görüşlerine dayanarak Duterte’nin yargı sürecine katılabilecek durumda olduğuna karar verdi.
Ayrıca 500’den fazla mağdurun davaya katılmasına izin verildiği açıklandı.
Duterte’nin geçtiğimiz yıl Manila’da gözaltına alınarak Lahey’e götürülmesi, kızı Sara Duterte ile mevcut Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. arasındaki siyasi gerilimin ardından gerçekleşmişti.
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
ABD’li asker, Maduro operasyonuna bahis oynayıp 400 bin dolar kazandı: 'Gizli bilgiyle bahis oynadı'
