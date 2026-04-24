Trump'ın 'altın kart' vizesi beklentinin altında kaldı: Sadece 1 kişiye verildi
Trump’ın 'altın kart' vizesi beklentinin altında kaldı: Sadece 1 kişiye verildi
ABD'de en az 1 milyon dolarlık yatırım karşılığında oturum sağlayan 'Altın Kart' vizesi programında şimdiye kadar yalnızca 1 başvuru onaylandı. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T09:28+0300
2026-04-24T09:28+0300
ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ve en az 1 milyon dolarlık ödeme karşılığında yabancılara ülkede yaşama ve çalışma hakkı sunan 'altın kart' vizesi programında şu ana kadar yalnızca 1 kişiye onay verildiği açıklandı.ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kongre’de yaptığı açıklamada program kapsamında yüzlerce başvurunun incelendiğini ancak bugüne kadar sadece tek bir kişinin vize alabildiğini söyledi.İlk açıklamalarla çelişen tabloProgramın Aralık ayında başlatılmasının ardından Lutnick, birkaç gün içinde 1,3 milyar dolarlık satış yapıldığını iddia etmişti. Ancak mevcut veriler, bu açıklamayla çelişen bir tablo ortaya koydu.Lutnick, Kongre’deki oturumda bu farkın nedenine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.EB-5’in yerine geçmesi planlanıyorTrump yönetimi, 'altın kart' sistemini uzun yıllardır yürürlükte olan EB-5 programı yerine getirmeyi hedefliyor. EB-5 programı, yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım ve en az 10 kişilik istihdam şartıyla yabancılara oturum izni sağlıyordu.Yeni sistemde ise bireylerin en az 1 milyon dolar ödeme yapması, ayrıca 15 bin dolarlık başvuru ücreti ödemesi gerekiyor. Şirketler için bu tutar 2 milyon dolara kadar çıkabiliyor.Hedef: Bütçeye katkı ve nitelikli göçTrump, programın ABD’ye yüksek gelirli ve nitelikli göçmenleri çekerek federal bütçeye katkı sağlayacağını savunuyor. Lutnick de daha önce programın 1 trilyon dolar gelir yaratabileceğini ve bütçe açığını azaltmaya yardımcı olacağını öne sürmüştü.Ancak mevcut durumda ABD’nin kamu borcu 31 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, yıllık bütçe açığının yaklaşık 2 trilyon dolar olması bekleniyor.
abd, altın vize, donald trump
abd, altın vize, donald trump

Trump’ın 'altın kart' vizesi beklentinin altında kaldı: Sadece 1 kişiye verildi

09:28 24.04.2026
© REUTERS Alex Brandon
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
© REUTERS Alex Brandon
ABD’de en az 1 milyon dolarlık yatırım karşılığında oturum sağlayan 'Altın Kart' vizesi programında şimdiye kadar yalnızca 1 başvuru onaylandı.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ve en az 1 milyon dolarlık ödeme karşılığında yabancılara ülkede yaşama ve çalışma hakkı sunan 'altın kart' vizesi programında şu ana kadar yalnızca 1 kişiye onay verildiği açıklandı.
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kongre’de yaptığı açıklamada program kapsamında yüzlerce başvurunun incelendiğini ancak bugüne kadar sadece tek bir kişinin vize alabildiğini söyledi.

İlk açıklamalarla çelişen tablo

Programın Aralık ayında başlatılmasının ardından Lutnick, birkaç gün içinde 1,3 milyar dolarlık satış yapıldığını iddia etmişti. Ancak mevcut veriler, bu açıklamayla çelişen bir tablo ortaya koydu.
Lutnick, Kongre’deki oturumda bu farkın nedenine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

EB-5’in yerine geçmesi planlanıyor

Trump yönetimi, 'altın kart' sistemini uzun yıllardır yürürlükte olan EB-5 programı yerine getirmeyi hedefliyor. EB-5 programı, yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım ve en az 10 kişilik istihdam şartıyla yabancılara oturum izni sağlıyordu.
Yeni sistemde ise bireylerin en az 1 milyon dolar ödeme yapması, ayrıca 15 bin dolarlık başvuru ücreti ödemesi gerekiyor. Şirketler için bu tutar 2 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Hedef: Bütçeye katkı ve nitelikli göç

Trump, programın ABD’ye yüksek gelirli ve nitelikli göçmenleri çekerek federal bütçeye katkı sağlayacağını savunuyor. Lutnick de daha önce programın 1 trilyon dolar gelir yaratabileceğini ve bütçe açığını azaltmaya yardımcı olacağını öne sürmüştü.
Ancak mevcut durumda ABD’nin kamu borcu 31 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, yıllık bütçe açığının yaklaşık 2 trilyon dolar olması bekleniyor.
