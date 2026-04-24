Trump: Putin'in G20 zirvesine katılması çok faydalı olur
ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Miami'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmasının çok faydalı olacağını ifade etti. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T01:23+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/rusya-abddeki-g20-zirvesine-davet-edildi-1105233571.html
abd
rusya
miami
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Miami'de düzenlenecek G20 zirvesine katılmasının "çok faydalı" olacağını söyledi. Trump, Putin'in davet edilip edilmediğini bilmediğini belirtirken, Washington Post gazetesi Trump'ın Putin'i davet etmeyi planladığını iddia etmişti.
Beyaz Saray'da bir etkinlik sırasında gazetecilerin ilgili sorusunu yanıtlayan Trump, "Putin gelseydi, bu muhtemelen çok faydalı olurdu" dedi.
Bununla birlikte Trump, Putin'in "G20" zirvesine davet edilip edilmediğinden haberi olmadığını belirtti. Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı'nın yaklaşan zirveye bizzat katılacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.
Washington Post gazetesi, perşembe günü Beyaz Saray'daki yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Putin'i Aralık ayında ABD Başkanı'nın Miami'deki Doral golf tesisinde gerçekleştirilecek G20 zirvesine davet etmeyi planladığını yazmıştı.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki Aralık ayında ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesine Rusya’nın da davet edildiğini söylemişti.
G20 Zirvesi, Aralık 2026’da ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek.