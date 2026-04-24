Trump: Putin'in G20 zirvesine katılması çok faydalı olur
Trump: Putin'in G20 zirvesine katılması çok faydalı olur
ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Miami'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmasının çok faydalı olacağını ifade etti. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T01:23+0300
dünya
donald trump
vladimir putin
abd
rusya
g20 zirvesi
miami
aleksandr pankin
washington post
beyaz saray
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/rusya-abddeki-g20-zirvesine-davet-edildi-1105233571.html
donald trump, vladimir putin, abd, rusya, g20 zirvesi, miami, aleksandr pankin, washington post, beyaz saray
01:23 24.04.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Miami'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmasının çok faydalı olacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Miami'de düzenlenecek G20 zirvesine katılmasının "çok faydalı" olacağını söyledi. Trump, Putin'in davet edilip edilmediğini bilmediğini belirtirken, Washington Post gazetesi Trump'ın Putin'i davet etmeyi planladığını iddia etmişti.
Beyaz Saray'da bir etkinlik sırasında gazetecilerin ilgili sorusunu yanıtlayan Trump, "Putin gelseydi, bu muhtemelen çok faydalı olurdu" dedi.
Bununla birlikte Trump, Putin'in "G20" zirvesine davet edilip edilmediğinden haberi olmadığını belirtti. Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı'nın yaklaşan zirveye bizzat katılacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.
Washington Post gazetesi, perşembe günü Beyaz Saray'daki yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Putin'i Aralık ayında ABD Başkanı'nın Miami'deki Doral golf tesisinde gerçekleştirilecek G20 zirvesine davet etmeyi planladığını yazmıştı.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki Aralık ayında ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesine Rusya’nın da davet edildiğini söylemişti.
G20 Zirvesi, Aralık 2026’da ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek.
A sign for the G20 to be hosted in Miami in 2026 is displayed as President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Friday, Sept. 5, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
DÜNYA
Rusya, ABD’deki G20 Zirvesine davet edildi
Dün, 12:59
