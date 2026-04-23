https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/rusya-abddeki-g20-zirvesine-davet-edildi-1105233571.html

Rusya, ABD’deki G20 Zirvesine davet edildi

Rusya, ABD’deki G20 Zirvesine davet edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ABD’de düzenlenecek G20 Zirvesine en üst düzeyde katılmaya davet edildiğini belirtti. 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T12:59+0300

2026-04-23T12:59+0300

2026-04-23T13:00+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr pankin

svetlana lukaş

vladimir putin

abd

g20

g20 zirvesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105233557_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd7e02691de811592caf9378ed1f4d20.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki Aralık ayında ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesine Rusya’nın da davet edildiğini açıkladı.Pankin, “En üst düzeyde katılım daveti var. Ancak tarihe yaklaştıkça neler olacağını göreceğiz. O zamana kadar neler olacağını bir tek tanrı bilir” şeklinde konuştu.Daha önce Rusya'nın G20 Temsilcisi Svetlana Lukaş, G20 dönem başkanı ABD’nin önümüzdeki zirvede tüm G20 liderlerini görmeyi umduğunu dile getirmişti. Lukaş, ABD’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası katılımına hazırlandığını belirtmişti.G20 Zirvesi, Aralık 2026’da ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr pankin, svetlana lukaş, vladimir putin, abd, g20, g20 zirvesi