Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/rusya-abddeki-g20-zirvesine-davet-edildi-1105233571.html
Rusya, ABD’deki G20 Zirvesine davet edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesine en üst düzeyde katılmaya davet edildiğini belirtti. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T12:59+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105233557_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd7e02691de811592caf9378ed1f4d20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105233557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7251a8bdf057ac01437312587bea8e1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:59 23.04.2026 (güncellendi: 13:00 23.04.2026)
© AP Photo / Alex BrandonA sign for the G20 to be hosted in Miami in 2026 is displayed as President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Friday, Sept. 5, 2025, in Washington.
A sign for the G20 to be hosted in Miami in 2026 is displayed as President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Friday, Sept. 5, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ABD’de düzenlenecek G20 Zirvesine en üst düzeyde katılmaya davet edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki Aralık ayında ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesine Rusya’nın da davet edildiğini açıkladı.
Pankin, “En üst düzeyde katılım daveti var. Ancak tarihe yaklaştıkça neler olacağını göreceğiz. O zamana kadar neler olacağını bir tek tanrı bilir” şeklinde konuştu.
Daha önce Rusya'nın G20 Temsilcisi Svetlana Lukaş, G20 dönem başkanı ABD’nin önümüzdeki zirvede tüm G20 liderlerini görmeyi umduğunu dile getirmişti. Lukaş, ABD’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası katılımına hazırlandığını belirtmişti.
G20 Zirvesi, Aralık 2026’da ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала