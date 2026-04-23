Rusya, ABD’deki G20 Zirvesine davet edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ABD’de düzenlenecek G20 Zirvesine en üst düzeyde katılmaya davet edildiğini belirtti. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T13:00+0300
12:59 23.04.2026 (güncellendi: 13:00 23.04.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ABD’de düzenlenecek G20 Zirvesine en üst düzeyde katılmaya davet edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki Aralık ayında ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesine Rusya’nın da davet edildiğini açıkladı.
Pankin, “En üst düzeyde katılım daveti var. Ancak tarihe yaklaştıkça neler olacağını göreceğiz. O zamana kadar neler olacağını bir tek tanrı bilir” şeklinde konuştu.
Daha önce Rusya'nın G20 Temsilcisi Svetlana Lukaş, G20 dönem başkanı ABD’nin önümüzdeki zirvede tüm G20 liderlerini görmeyi umduğunu dile getirmişti. Lukaş, ABD’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası katılımına hazırlandığını belirtmişti.
G20 Zirvesi, Aralık 2026’da ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek.