Trafik kazasında sol bacağını kaybetmişti: Hayalindeki proteze 38 yıl sonra kavuştu
Sputnik Türkiye
Hatay'da 7 yaşında geçirdiği trafik kazasında sol bacağını kaybeden kadın hayalindeki protez bacağa 38 yıl sonra kavuştu. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/pitbull-saldirisina-ugrayan-sarkici-onur-akay-entube-edildi-et-yiyen-bakteri-suphesi--1105257757.html
Çocukken geçirdiği trafik kazasında 7 yaşındayken sol bacağını kaybeden 45 yaşındaki Figen Büyükdağ, 38 yıldır arzuladığı tam uyumlu proteze Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi sayesinde kavuştu. Hayata sıkı sıkı bağlı olan Büyükdağ mutluluğunu paylaştı.
Çocuklarıyla hayata tutundu
Büyükdağ, İskenderun ilçesinde 7 yaşındayken ekmek almak için çıktığı yolda kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Hastanede sol bacağı diz üstünden ampute edilen Büyükdağ, engeline rağmen hayata tutunup Haşim Büyükdağ ile evlendi. Büyükdağ, akciğer kanserine yakalanan hayat arkadaşının 2017'de yaşamını yitirmesiyle o yıllarda biri 6, diğeri 10 yaşında olan oğullarıyla baş başa kaldı.
Çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Büyükdağ, geçimini sağlamak amacıyla Muradiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kurduğu sacda yufka pişirmeye başladı. Ekmekleri önce komşularına daha sonra marketlere satan Büyükdağ, hayırseverlerin desteğiyle aldığı geçici protezlerle rahat hareket edemeyince 8 ay önce Valilik ve Fiziksel Engelliler Vakfınca açılan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurdu.
Çok zor süreçlerden geçtim ama hiç vazgeçmedim
Vakıf doktorlarınca alınan ölçünün ardından 2 çocuk annesi kadına özel protez tasarlandı.
Merkezde 30 Ocak'ta takılan protezle daha iyi yürümeye başlayan Büyükdağ, haftada 2 gün fizyoterapi görüyor. Figen Büyükdağ, hayatının çocuk yaşlardan itibaren zorluklarla geçtiğini ama pes etmediğini belirterek, "İnsanın başaramayacağı, yapmak isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Çok zor süreçlerden geçtim ve hiçbir şekilde yılmadım, hep 'başarırım' dedim ve başardım." dedi.