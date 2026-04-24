Şarkıcı Onur Akay 'et yiyen bakteri' şüphesiyle entübe edildi: Durumu ciddiyetini koruyor
Pitbull saldırısında burnundan ağır yaralanan şarkıcı Onur Akay entübe edildi. Şarkıcıya halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen nekrotizan fasiit...
Şarkıcı Onur Akay, geçen günlerde Pitbull saldırısına uğramış ve burnundan ağır yaralanmıştı. Şarkıcının sağlık durumunun kötüleştiği ve entübe edildiği belirtilirken Onur Akay'ın annesi Gülten Akay, oğluna halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen nekrotizan fasiit tanısı konulduğunu açıkladı.
12:51 24.04.2026 (güncellendi: 12:54 24.04.2026)
Pitbull saldırısında burnundan ağır yaralanan şarkıcı Onur Akay entübe edildi. Şarkıcıya halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit tanısı konulduğu belirtiliyor.
Şarkıcı Onur Akay, geçen günlerde Pitbull saldırısına uğramış ve burnundan ağır yaralanmıştı. Şarkıcının sağlık durumunun kötüleştiği ve entübe edildiği belirtilirken Onur Akay’ın annesi Gülten Akay, oğluna halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık durumu kötüleşti, entübe edildi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şarkıcı Onur Akay, 14 Nisan’da uğradığı Pitbull saldırısının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ameliyat edilen Akay’ın durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırıda burnundan yaralanan ve yaklaşık 2 santimetrelik doku kaybı yaşadığı belirtilen Akay’a, kopan dokunun yerine dikilmesi amacıyla yaklaşık 1 saat süren operasyon yapıldı. Ancak operasyon sonrası sağlık durumunun kötüleştiği, ateş ve kanama şikayetlerinin arttığı ifade edildi.

Annesi: Et yiyen bakteri tanısı konuldu

Onur Akay’ın annesi Gülten Akay, oğluna halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit tanısı konulduğunu açıkladı. Nadir görülen ancak hızla ilerleyebilen ciddi bir yumuşak doku enfeksiyonu olan nekrotizan fasiit nedeniyle Akay’ın yoğun bakımda entübe edildiği bildirildi. Onur Akay’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, doktorların sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Hemen ardından tetanos aşısı ve riskli bir durum varsa kuduz aşısı yapılmalı. Kirli bir ısırıksa antibiyotik tedavisine başlanmalı. Eğer bütün bunlar yapılırsa yüzde 95 hiçbir şey olmaz. Ancak bu olayda eğer Nekrotizan Fasiit teşhisi konmuşsa bu hayvandan değil, ısırık sonrasında bulaşan, antibiyotiğe dirençli bakterilerden meydana gelmiş olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Et yiyen bakteri nedir?

Et yiyen bakteri (Nekrotizan Fasiit), cilt altındaki yumuşak dokuları, kasları ve bağ dokusunu hızla tahrip eden, hayati risk taşıyan çok ciddi ve nadir bir bakteriyel enfeksiyondur. Küçük bir kesik, sıyrık veya cerrahi yara yoluyla vücuda girer; saatler içinde doku ölümüne (nekroz) ve şoka neden olabilir.
