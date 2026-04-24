Şarkıcı Onur Akay 'et yiyen bakteri' şüphesiyle entübe edildi: Durumu ciddiyetini koruyor

Pitbull saldırısında burnundan ağır yaralanan şarkıcı Onur Akay entübe edildi. Şarkıcıya halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen nekrotizan fasiit... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T12:54+0300

Şarkıcı Onur Akay, geçen günlerde Pitbull saldırısına uğramış ve burnundan ağır yaralanmıştı. Şarkıcının sağlık durumunun kötüleştiği ve entübe edildiği belirtilirken Onur Akay’ın annesi Gülten Akay, oğluna halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit tanısı konulduğunu açıkladı.Sağlık durumu kötüleşti, entübe edildiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, şarkıcı Onur Akay, 14 Nisan’da uğradığı Pitbull saldırısının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ameliyat edilen Akay’ın durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırıda burnundan yaralanan ve yaklaşık 2 santimetrelik doku kaybı yaşadığı belirtilen Akay’a, kopan dokunun yerine dikilmesi amacıyla yaklaşık 1 saat süren operasyon yapıldı. Ancak operasyon sonrası sağlık durumunun kötüleştiği, ateş ve kanama şikayetlerinin arttığı ifade edildi.Annesi: Et yiyen bakteri tanısı konulduOnur Akay’ın annesi Gülten Akay, oğluna halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit tanısı konulduğunu açıkladı. Nadir görülen ancak hızla ilerleyebilen ciddi bir yumuşak doku enfeksiyonu olan nekrotizan fasiit nedeniyle Akay’ın yoğun bakımda entübe edildiği bildirildi. Onur Akay’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, doktorların sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.Et yiyen bakteri nedir?Et yiyen bakteri (Nekrotizan Fasiit), cilt altındaki yumuşak dokuları, kasları ve bağ dokusunu hızla tahrip eden, hayati risk taşıyan çok ciddi ve nadir bir bakteriyel enfeksiyondur. Küçük bir kesik, sıyrık veya cerrahi yara yoluyla vücuda girer; saatler içinde doku ölümüne (nekroz) ve şoka neden olabilir.

