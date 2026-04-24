https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/suruculere-uyari-istanbulda-3-ilcede-bugun-ve-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1105252959.html

Sürücülere uyarı: İstanbul'da 3 ilçede bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Beşiktaş ve Beyoğlu’nda bugün, Üsküdar’da ise yarın birçok yol trafiğe kapatılacak. Emniyet, sürücülere... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

i̇stanbul

trafik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098937403_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e25be30ab37ab461ddf630b638b1c8fb.jpg

İstanbul’da trafik akışı, düzenlenecek etkinlikler nedeniyle iki gün boyunca bazı ilçelerde değişecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Beyoğlu ve Üsküdar’da kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre sürücüler belirlenen saatlerde farklı güzergahlara yönlendirilecek.Beşiktaş ve Beyoğlu’nda bugün kapanacak yollarBugün saat 14.30 ile 16.30 arasında Beşiktaş ve Beyoğlu’nda düzenlenecek etkinlik kapsamında birçok ana arter trafiğe kapatılacak.Bu kapsamda:Ayrıca Meclisi Mebusan ve Kemeraltı caddeleri, Karaköy Meydanı ile Tophane arasındaki Beşiktaş istikameti ve Dolmabahçe çevresindeki birçok yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.Etkinlik kapsamında Tophane, Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi ve Kabataş tramvay durakları yolcu alımına kapalı olacak.Bu durumun toplu ulaşımda da geçici aksamalara yol açabileceği belirtildi.Alternatif güzergahlar belirlendiYetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları açıkladı.📌 Çırağan, Tersane, Refik Saydam, Boğazkesen, Bayıldım ve Süleyman Seba caddeleri📌 Barbaros Bulvarı ve Unkapanı Köprüsüalternatif güzergah olarak kullanılabilecek.Üsküdar’da yarın trafik kapanacakYarın ise Üsküdar’da saat 05.00 ile 09.00 arasında önemli bir trafik düzenlemesi uygulanacak.Bu kapsamda:Üsküdar’daki düzenleme kapsamında Harem ve Sirkeci Arabalı Vapur İskele girişleri de geçici süreyle kapalı olacak.Sürücüler için Nuh Kuyusu, Hakimiyeti Milliye, Dr. Eyüp Aksoy, Selmani Pak ve Paşa Limanı caddeleri alternatif güzergah olarak önerildi.

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

i̇stanbul, trafik