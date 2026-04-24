Sürücülere uyarı: İstanbul'da 3 ilçede bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Beşiktaş ve Beyoğlu'nda bugün, Üsküdar'da ise yarın birçok yol trafiğe kapatılacak. Emniyet, sürücülere... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T10:18+0300
İstanbul’da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Beşiktaş ve Beyoğlu’nda bugün, Üsküdar’da ise yarın birçok yol trafiğe kapatılacak. Emniyet, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunurken, bazı tramvay duraklarının da geçici olarak hizmet veremeyeceği açıklandı.
İstanbul’da trafik akışı, düzenlenecek etkinlikler nedeniyle iki gün boyunca bazı ilçelerde değişecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Beyoğlu ve Üsküdar’da kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre sürücüler belirlenen saatlerde farklı güzergahlara yönlendirilecek.
Beşiktaş ve Beyoğlu’nda bugün kapanacak yollar
Bugün saat 14.30 ile 16.30 arasında Beşiktaş ve Beyoğlu’nda düzenlenecek etkinlik kapsamında birçok ana arter trafiğe kapatılacak.
Gazhane Caddesi’nden Dolmabahçe istikametine araç geçişi yapılmayacak
Gümüşsuyu MKE önü kapatılarak araçlar geri yönlendirilecek
Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi trafiğe kapalı olacak
Mete Caddesi Kavşağı’ndan Dolmabahçe yönüne akım verilmeyecek
Ayrıca Meclisi Mebusan ve Kemeraltı caddeleri, Karaköy Meydanı ile Tophane arasındaki Beşiktaş istikameti ve Dolmabahçe çevresindeki birçok yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Etkinlik kapsamında Tophane, Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi ve Kabataş tramvay durakları yolcu alımına kapalı olacak.
Bu durumun toplu ulaşımda da geçici aksamalara yol açabileceği belirtildi.
Alternatif güzergahlar belirlendi
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları açıkladı.
📌 Çırağan, Tersane, Refik Saydam, Boğazkesen, Bayıldım ve Süleyman Seba caddeleri
📌 Barbaros Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü
alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Üsküdar’da yarın trafik kapanacak
Yarın ise Üsküdar’da saat 05.00 ile 09.00 arasında önemli bir trafik düzenlemesi uygulanacak.
Harem Sahil Yolu’nun belirli bölümleri
D-100 kara yolu bağlantıları
Bu güzergahlara çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.
Üsküdar’daki düzenleme kapsamında Harem ve Sirkeci Arabalı Vapur İskele girişleri de geçici süreyle kapalı olacak.
Sürücüler için Nuh Kuyusu, Hakimiyeti Milliye, Dr. Eyüp Aksoy, Selmani Pak ve Paşa Limanı caddeleri alternatif güzergah olarak önerildi.