Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Osman Bektaş, 'göz ardı edilmemeli' diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre Girit Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla’nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta kaydedilen sarsıntının... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T09:37+0300

AFAD verilerine göre saat 06.18’de, merkez üssü Yunanistan’ın Girit Adası olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntının, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 209 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.'Göz ardı edilmemeli' diyerek uyardıDepremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.Bektaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Helenik Dalma-Batma Zonu üzerinde beklenen bir deprem; son günlerdeki orta büyüklükte artış gerilimin kademeli boşaldığını gösteriyor. Uşak deprem kümesiyle doğrudan ilişkili değil, ancak Batı Anadolu "gerilme stres aktarımı" ihtimali göz ardı edilmemeli."

