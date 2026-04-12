İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Ankara Adliyesi'nin emanet deposu soyuldu: Katip, paraları sanal bahiste kaybetti
Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibinin soruşturma dosyalarına ait emanet paraları sanal bahiste kaybettiği ortaya çıktı. Zabıt katibi hakkında... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
Ankara Adliyesi'nin emanet deposu soyuldu: Katip, paraları sanal bahiste kaybetti

15:08 12.04.2026 (güncellendi: 15:09 12.04.2026)
Ankara Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibinin soruşturma dosyalarına ait emanet paraları sanal bahiste kaybettiği ortaya çıktı. Zabıt katibi hakkında 'zincirleme şekilde zimmet' suçundan iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, Ankara Adliyesi’nde görevli zabıt katibi O.Ç’nin borçlarını kapatmak amacıyla sanal bahis oynadığı, bu süreçte dosyalara ait emanet paraları alarak daha sonra yerine koymayı planladığı ortaya çıktı.
Memurun söz konusu paraların büyük bölümünü kaybettiği ve geri ödeyemediği belirlendi. Şüphelinin farklı tarihlerde toplam 501 bin 860 lirayla, 350 dolar ve 60 sterlini zimmetine geçirdiği tespit edildi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından kamu zararının 29 Ocak’ta zabıt katibinin babası S.Ç. tarafından karşılandığı ve paraların ilgili dosyalara iade edildiği bildirildi.
İddianamede, O.Ç’nin eyleminin zincirleme zimmet suçunu oluşturduğu belirtilirken, zararı karşılaması nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağının da değerlendirileceği kaydedildi.
Adli emanetten altın çalan memur yakalandı: Kendini 'ihtiyacım vardı' diye savundu
10 Şubat, 11:49
