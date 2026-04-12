https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/ankara-adliyesinin-emanet-deposu-soyuldu-katip-paralari-sanal-bahiste-kaybetti-1104955156.html
Ankara Adliyesi'nin emanet deposu soyuldu: Katip, paraları sanal bahiste kaybetti
Sputnik Türkiye
Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin soruşturma dosyalarına ait emanet paraları sanal bahiste kaybettiği ortaya çıktı. Zabıt katibi hakkında...
2026-04-12T15:09+0300
türki̇ye
ankara adliyesi
emanet hizmeti
adli emanet
katip
memur
hırsız
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
hırsızlık büro amirliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104134/43/1041344375_4:0:1003:562_1920x0_80_0_0_1258ec765d7c4a0b85840b14b1cc7aa0.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104134/43/1041344375_129:0:878:562_1920x0_80_0_0_305f7cccfa2bfbd87e11bcdf2a64ebb6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara adliyesi, emanet hizmeti, adli emanet, katip, memur, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis
Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibinin soruşturma dosyalarına ait emanet paraları sanal bahiste kaybettiği ortaya çıktı. Zabıt katibi hakkında 'zincirleme şekilde zimmet' suçundan iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, Ankara Adliyesi’nde görevli zabıt katibi O.Ç’nin borçlarını kapatmak amacıyla sanal bahis oynadığı, bu süreçte dosyalara ait emanet paraları alarak daha sonra yerine koymayı planladığı ortaya çıktı.
Memurun söz konusu paraların büyük bölümünü kaybettiği ve geri ödeyemediği belirlendi. Şüphelinin farklı tarihlerde toplam 501 bin 860 lirayla, 350 dolar ve 60 sterlini zimmetine geçirdiği tespit edildi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından kamu zararının 29 Ocak’ta zabıt katibinin babası S.Ç. tarafından karşılandığı ve paraların ilgili dosyalara iade edildiği bildirildi.
İddianamede, O.Ç’nin eyleminin zincirleme zimmet suçunu oluşturduğu belirtilirken, zararı karşılaması nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağının da değerlendirileceği kaydedildi.