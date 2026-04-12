https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/ankara-adliyesinin-emanet-deposu-soyuldu-katip-paralari-sanal-bahiste-kaybetti-1104955156.html

Ankara Adliyesi'nin emanet deposu soyuldu: Katip, paraları sanal bahiste kaybetti

Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin soruşturma dosyalarına ait emanet paraları sanal bahiste kaybettiği ortaya çıktı. Zabıt katibi hakkında...

türki̇ye

ankara adliyesi

emanet hizmeti

adli emanet

katip

memur

hırsız

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

hırsızlık büro amirliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104134/43/1041344375_4:0:1003:562_1920x0_80_0_0_1258ec765d7c4a0b85840b14b1cc7aa0.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, Ankara Adliyesi’nde görevli zabıt katibi O.Ç’nin borçlarını kapatmak amacıyla sanal bahis oynadığı, bu süreçte dosyalara ait emanet paraları alarak daha sonra yerine koymayı planladığı ortaya çıktı. Memurun söz konusu paraların büyük bölümünü kaybettiği ve geri ödeyemediği belirlendi. Şüphelinin farklı tarihlerde toplam 501 bin 860 lirayla, 350 dolar ve 60 sterlini zimmetine geçirdiği tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından kamu zararının 29 Ocak’ta zabıt katibinin babası S.Ç. tarafından karşılandığı ve paraların ilgili dosyalara iade edildiği bildirildi.İddianamede, O.Ç’nin eyleminin zincirleme zimmet suçunu oluşturduğu belirtilirken, zararı karşılaması nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağının da değerlendirileceği kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

