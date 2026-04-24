https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/sakatlanan-arda-gulerden-dunya-kupasi-icin-iyi-haber-geldi-1105251790.html
Sakatlanan Arda Güler'den Dünya Kupası için iyi haber geldi
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler sakatlandı. 21 yaşındaki oyuncunun biceps femoris bölgesinde kas sakatlığı yaşadığı belirtildi. Arda'nın Milli Takımla... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T09:58+0300
spor
dünya kupası
arda güler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104543550_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_077fb23a2319c5e081146c62d6636efc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104543550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91cbbb08084edcd0d0a7022b3b19db32.jpg
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler sakatlandı. 21 yaşındaki oyuncunun biceps femoris bölgesinde kas sakatlığı yaşadığı belirtildi. Arda'nın Milli Takımla birlikte Dünya Kupası'na katılımı endişe yaratmıştı ancak iyi haber geldi. Arda güler, Dünya Kupası'nda oynayacak.
Arda Güler’in durumu hakkında Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından bir açıklama yapılmış ve ''Bugün gerçekleştirilen tetkiklerin ardından oyuncumuz Arda Güler’e, sağ bacağının arka üst kas grubu olan biceps femoris bölgesinde kas sakatlığı teşhisi konulmuştur. Oyuncunun durumu, iyileşme sürecine bağlı olarak takip edilecektir'' denilmişti.
Arda Güler'in sakatlık haberi, Dünya Kupası 2026 turnuvasına milli takımla katılıp katılmayacağı konusunda endişe yaratmıştı.
Avrupa futbolunun kulisinden verdiği haberle tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Arda Güler Dünya Kupası’na kadar hazır ve forma giyebilecek durumda olacak. Yaşadığı sakatlık, Türkiye Milli Takımı’ndaki yerini etkilemeyecek."